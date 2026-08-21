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Rayo Vallecano - Racing Santander maç biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Rayo Vallecano
Racing Santander
La Liga

Rayo Vallecano, LaLiga'da Racing Santander ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Rayo Vallecano, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Racing Santander'i ağırlayacak.

Ev sahibi ekip, açılış haftasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olduktan ve Deportivo Alavés ile 1-1 berabere kaldıktan sonra maça olumlu ivme yakalama hedefiyle çıkıyor. Racing Santander ise her iki takım da lig tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, sezonunun başlarında deplasmanda kritik puanlar almanın peşinde olacak.

Bırakın GOAL Rayo Vallecano ile Racing Santander arasındaki maç için biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

Rayo Vallecano - Racing Santander maçı Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

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La Liga - Hafta 4
Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet satın almak adına iki ana seçeneğiniz bulunuyor:

Stadyum gişesi (resmî yöntem)

  • Fiziksel bilet gişesi: Rayo Vallecano'nun genellikle genel kamuya açık bir çevrim içi bilet mağazası bulunmaz. Resmî maç biletleri, Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta Calle del Payaso Fofó üzerinde yer alan stadyum gişesinden (taquillas) doğrudan satın alınır.
  • Satış süresi: Fiziksel gişe genellikle maç gününden 2 ila 3 gün önce açılır (yaklaşık saat 11.00'de) ve maç günü santraya kadar açık kalır.
  • Doğrulama ve ödeme: Gişede geçerli fotoğraflı kimlik ile kart veya nakit ödeme gereklidir.

Çevrim içi ikincil platformlar ve toplayıcılar

  • Stadyuma gelmeden önce girişini garanti altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi doğrulanmış ikincil bilet pazar yerlerine göz atabilir.
  • Maçı seçin, tercih ettiğiniz tribün koltuğunu belirleyin, çevrim içi ödeme işlemini tamamlayın ve dijital/mobil bilet erişimini alın.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet fiyatları, biletleri yüz değerinden şahsen almanıza ya da çevrim içi ikincil yeniden satış platformları üzerinden yer ayırtmanıza göre değişiyor.

  • Resmî yüz yüze satış:Calle del Payaso Fofó üzerindeki stadyum gişelerinden doğrudan alınan yüz değerindeki maç günü biletleri, tribün kategorisine bağlı olarak genellikle £18 ile £78 (€20 ila €90) arasında değişir.
  • Çevrim içi yeniden satış platformları:StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde bu özel maç için biletler yaklaşık £125'ten başlıyor, ikincil piyasadaki ortalama ilanlar ise £365'e kadar ulaşıyor.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Racing Santander form durumu

Rayo Vallecano, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son sonuçları LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalmalarıydı; ayrıca sezonun ligdeki açılış maçında Sevilla'ya 2-1 yenildiler. Yaz dönemindeki düşük noktalardan biri, sezon öncesinde Ipswich Town'a 3-0 kaybetmeleri oldu. Rayo'nun tek galibiyeti, hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 3-2 yenerek geldi. Bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yediler.

Racing Santander, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçlarında LaLiga'da Villarreal ile 2-2 berabere kaldılar ve sezon öncesinde Sporting Gijon karşısında 4-1'lik güçlü bir galibiyet elde ettiler. Wolverhampton Wanderers'a karşı 3-0 ve Athletic Bilbao'ya karşı 0-3 alınan yenilgiler, yaz boyunca daha üst seviye rakiplere karşı yaşadıkları zorlukları öne çıkarıyor. Racing, bu beş maçta yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

RAY

RAY - Form

FEY
K2-1
CHA
K2-3
IPS
K3-0
SEV
K2-1
ALA
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SAN

SAN - Form

ATH
K0-3
WOL
K3-0
SPG
K4-1
ALA
K1-1
VIL
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Rayo Vallecano - Racing Santander: Son kafa kafaya maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 20 Temmuz 2020'de Segunda Division'da oynandı ve Rayo Vallecano deplasmanda Racing Santander'i 2-1 yendi. Kayda geçen son beş kafa kafaya maçta Rayo'nun üç, Racing'in ise iki galibiyeti bulunuyor. Daha önceki karşılaşmalar arasında Eylül 2019'da Rayo'nun sahasında aldığı 2-0'lık galibiyet ve Mart 2012'de LaLiga'da elde ettiği 4-2'lik Rayo zaferi de yer alıyor.

Kafa Kafaya

Rayo VallecanoÇizimRacing Santander
4
0
1
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
MS
Segunda Division
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
MS
Kupa Del Rey
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
MS
Kupa Del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
MS
14Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Rayo Vallecano - Racing Santander puan durumu

LaLiga'daki erken dönem puan durumunda Racing Santander beşinci sırada yer alırken, Rayo Vallecano açılış fikstürlerinin ardından dokuzuncu sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
B
K
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
K
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
110020+23
K
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
K
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
B
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
B
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
B
8
ElcheElcheELC
10101101
B
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
B
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
K
19
GetafeGetafeGET
100103-30
K
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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