Rayo Vallecano, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Racing Santander'i ağırlayacak.

Ev sahibi ekip, açılış haftasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olduktan ve Deportivo Alavés ile 1-1 berabere kaldıktan sonra maça olumlu ivme yakalama hedefiyle çıkıyor. Racing Santander ise her iki takım da lig tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, sezonunun başlarında deplasmanda kritik puanlar almanın peşinde olacak.

Bırakın GOAL Rayo Vallecano ile Racing Santander arasındaki maç için biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

Rayo Vallecano - Racing Santander maçı Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

La Liga - Hafta 4 5 Eyl 2026 - 12:30 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet satın almak adına iki ana seçeneğiniz bulunuyor:

Stadyum gişesi (resmî yöntem)

Fiziksel bilet gişesi: Rayo Vallecano'nun genellikle genel kamuya açık bir çevrim içi bilet mağazası bulunmaz. Resmî maç biletleri, Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta Calle del Payaso Fofó üzerinde yer alan stadyum gişesinden ( taquillas ) doğrudan satın alınır.

Satış süresi: Fiziksel gişe genellikle maç gününden 2 ila 3 gün önce açılır (yaklaşık saat 11.00'de) ve maç günü santraya kadar açık kalır.

Doğrulama ve ödeme: Gişede geçerli fotoğraflı kimlik ile kart veya nakit ödeme gereklidir.

Çevrim içi ikincil platformlar ve toplayıcılar

Stadyuma gelmeden önce girişini garanti altına almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi doğrulanmış ikincil bilet pazar yerlerine göz atabilir.

Maçı seçin, tercih ettiğiniz tribün koltuğunu belirleyin, çevrim içi ödeme işlemini tamamlayın ve dijital/mobil bilet erişimini alın.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Racing Santander maçı için bilet fiyatları, biletleri yüz değerinden şahsen almanıza ya da çevrim içi ikincil yeniden satış platformları üzerinden yer ayırtmanıza göre değişiyor.

Resmî yüz yüze satış: Calle del Payaso Fofó üzerindeki stadyum gişelerinden doğrudan alınan yüz değerindeki maç günü biletleri, tribün kategorisine bağlı olarak genellikle £18 ile £78 (€20 ila €90) arasında değişir.

Çevrim içi yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde bu özel maç için biletler yaklaşık £125 'ten başlıyor, ikincil piyasadaki ortalama ilanlar ise £365 'e kadar ulaşıyor.

Rayo Vallecano - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Racing Santander form durumu

Rayo Vallecano, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son sonuçları LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalmalarıydı; ayrıca sezonun ligdeki açılış maçında Sevilla'ya 2-1 yenildiler. Yaz dönemindeki düşük noktalardan biri, sezon öncesinde Ipswich Town'a 3-0 kaybetmeleri oldu. Rayo'nun tek galibiyeti, hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 3-2 yenerek geldi. Bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yediler.

Racing Santander, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçlarında LaLiga'da Villarreal ile 2-2 berabere kaldılar ve sezon öncesinde Sporting Gijon karşısında 4-1'lik güçlü bir galibiyet elde ettiler. Wolverhampton Wanderers'a karşı 3-0 ve Athletic Bilbao'ya karşı 0-3 alınan yenilgiler, yaz boyunca daha üst seviye rakiplere karşı yaşadıkları zorlukları öne çıkarıyor. Racing, bu beş maçta yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

Rayo Vallecano - Racing Santander: Son kafa kafaya maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 20 Temmuz 2020'de Segunda Division'da oynandı ve Rayo Vallecano deplasmanda Racing Santander'i 2-1 yendi. Kayda geçen son beş kafa kafaya maçta Rayo'nun üç, Racing'in ise iki galibiyeti bulunuyor. Daha önceki karşılaşmalar arasında Eylül 2019'da Rayo'nun sahasında aldığı 2-0'lık galibiyet ve Mart 2012'de LaLiga'da elde ettiği 4-2'lik Rayo zaferi de yer alıyor.

Rayo Vallecano - Racing Santander puan durumu

LaLiga'daki erken dönem puan durumunda Racing Santander beşinci sırada yer alırken, Rayo Vallecano açılış fikstürlerinin ardından dokuzuncu sırada bulunuyor.