Rayo Vallecano, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

Vallecas'taki önceki lig buluşmalarında Rayo Vallecano, Espanyol karşısında 1-0'lık zorlu bir galibiyet aldı. Her iki takım da lig sezonunun erken aşamalarında ivme kazanmak için bu karşılaşmaya kritik puanlar arayışıyla çıkıyor.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tutacakları da dahil olmak üzere, Rayo Vallecano - Espanyol maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Rayo Vallecano - Espanyol maçı Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanacak ve başlangıç saati yukarıdaki maç detaylarında teyit edilen zamana göre belirlendi.

La Liga - Hafta 6 16 Eyl 2026 - 09:00 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga biletleri nasıl alınır?

Madrid'deki Campo de Fútbol de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçının biletlerini satın almak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

Resmi gişe (Taquillas): Rayo Vallecano, İspanya'nın en üst düzey ligindeki kulüpler arasında, genel satış maç biletlerini genellikle internet sitesi üzerinden online olarak satmamasıyla farklı bir konumda yer alıyor. Biletler, Calle del Payaso Fofó üzerinde bulunan stadyum gişesinde şahsen satılıyor. Gişeler genellikle maç gününden 2 ila 3 gün önce ve ayrıca maç günü açılıyor.

İkincil pazar ve bilet toplayıcıları: Eğer seyahat ediyorsanız ve Madrid'e varmadan önce biletinizi güvence altına almak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden koltuk satın alabilirsiniz.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga maçının bilet fiyatları, genellikle resmi gişe biletlerini doğrudan kulüpten mi aldığınıza yoksa ikincil yeniden satış pazarları üzerinden mi satın aldığınıza bağlı olarak değişir.

Resmi gişe (standart kategori maç): Vallecas'taki resmi iç saha maç bileti fiyatları, kale arkası temel koltuklar için ( Fondo ) genellikle 25 € ile 35 € arasında değişirken, merkezi yan tribün koltuklarında ( Tribuna Central / Lateral ) bu rakam 50 € ile 85 € 'ya kadar çıkıyor.

İkincil yeniden satış pazarları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, bu özel karşılaşma için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 80 € ile 85 € 'dan başlıyor. Sahanın yakınlığına ve koltuk kategorisine bağlı olarak ortalama ilan fiyatları ise 320 € ile 360 € arasında değişiyor.

Rayo Vallecano - Espanyol LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Rayo Vallecano - Espanyol form durumu

Rayo Vallecano, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, 20 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalması oldu ve 15 Ağustos'taki lig açılış maçında Sevilla'ya 2-1 kaybetti. Hazırlık döneminde Ipswich Town'a 3-0 yenilmesi de bir başka aksilikti, ancak Rayo hazırlık maçında Sporting Charleroi'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu beş maçta altı gol attı ve sekiz gol yedi.

Espanyol ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın öne çıkan sonucu, 16 Ağustos'ta Levante karşısında LaLiga'da aldığı 3-0'lık galibiyetti ve hazırlık döneminde Middlesbrough ile 3-3, Burnley ile 2-2 berabere kaldı. Son maçları ise 22 Ağustos'ta Real Madrid'e karşı sahasında 2-1'lik mağlubiyetle sona erdi. Espanyol bu beş maçta dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Rayo Vallecano - Espanyol: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 23 Nisan 2026'da LaLiga'da oynandı ve Rayo Vallecano sahasında 1-0 kazandı. Ondan önce Espanyol, Aralık 2025'te kendi sahasında 1-0'lık galibiyet aldı. Son beş LaLiga karşılaşmasında iki taraf da ikişer kez kazanırken, verilerdeki en farklı sonuç Espanyol'un Nisan 2025'te Vallecas'ta aldığı 4-0'lık galibiyet oldu.