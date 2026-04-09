Rayo Vallecano, AEK Atina'ya karşı aldığı ikna edici galibiyetin ardından Conference League yarı finalini kokluyor

Rayo Vallecano, Conference League yarı finaline bir adım daha yaklaştı. Perşembe akşamı, İspanyol kulüp çeyrek finalde kendi sahasında AEK Atina'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Rövanş maçı önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 21:00'de Atina'da oynanacak. Bu çift maçın galibi, yarı finalde FSV Mainz 05 - RC Strasbourg maçının galibi ile karşılaşacak.

Rayo, Madrid ekibi grup aşamasını beşinci sırada tamamladıktan sonra ön eleme turunu atlamıştı. Rayo, sekizinci finalde Türk ekibi Samsunspor'u iki maç toplamında 3-2'lik skorla zorlu bir mücadeleden galip çıktı. AEK de grup aşamasını üçüncü sırada tamamladığı için ön eleme turu oynamak zorunda kalmadı. Yunanlar, sekizinci finalde NK Celje'yi iki maçta toplam 4-2'lik skorla eledi.

Rayo, kendi sahasında rüya gibi bir başlangıç yaptı, çünkü daha iki dakika içinde skor 1-0 oldu. Álvaro García, arka çizgiden topu geri koydu, ardından Ilias Akhomach - topa doğru düzgün vuramasa da - açılış golünü attı.

Kısa süre önce iyi bir blokla Luka Jovic'in golünü önleyen Florian Lejeune, 20. dakikada ikinci golü bile atacak gibi görünüyordu. Fransız savunma oyuncusu, Akhomach'ın şutunu topukla güzelce yön değiştirdi ve top direğin içinden ağlara gitti. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Sahanın diğer tarafında AEK de fırsatlar yakaladı. Barnabás Varga'nın kafa vuruşu kaleci Augusto Batalla'dan direğe çarptı, Aboubakary Koita Batalla ile karşı karşıya kaldığında kaydı ve kısa süre sonra Koita'nın şutu Pep Chavarría tarafından engellendi.

İlk yarı bitmeden Rayo skoru ikiye katladı ve yine Akhomach bu golde rol oynadı. Bu kez Faslı forvet, Thomas Strakosha'nın kurtardığı şutunun ribaundunu Unai López'in gole çevirdiğini gördü: 2-0.

İkinci yarıda pek bir şey olmadı. Yine de bir gol daha atıldı. Filipe Relvas eliyle topa dokundu ve VAR'ın müdahalesinin ardından penaltı kararı verildi. Penaltıyı Isi Palazón gole çevirdi: 3-0. AEK, önümüzdeki hafta oldukça zorlu bir mücadeleye çıkmak zorunda.