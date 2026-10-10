13. dakikada tribünlerden sahaya doğru çok sayıda kâğıt uçak, kâğıt top ve zıpzıp fırlatıldı. Rayo Vallecano taraftarları bu yolla kulüp yönetimine duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Taraftarların havaya kaldırdığı pankartlarda "Presa, vete ya!" yazıyordu. Raul Martin Presa, Rayo'nun başkanı ve verilen mesaj da "Defol git artık!" ya da "Kaybol artık!" şeklindeydi.

Hakem Jose Maria Sanchez, maçı önce birkaç dakikalığına durdurdu. Bu sırada Rayo ve Athletic Bilbao takımları, eski BVB teknik direktörü Edin Terzic ile birlikte Campo de Futbol de Vallecas'ın iç kısmında beklemeyi sürdürürken, saha güvenlik görevlileri tarafından atılan maddelerden temizlendi.

Ancak karşılaşmanın yeniden başlamasından sadece birkaç dakika sonra, skor 0-0 iken aynı prosedür tekrarlandı. Sanchez maçı bir kez daha durdurmak zorunda kaldı ve iki takımın kaptanları ile yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından tatil kararı aldı.

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Rayo Vallecano taraftarları hangi eleştirileri dile getiriyor?

Madrid kulübünün organize taraftar grubunun maçın tatil edilmesinin ardından X üzerinden yayımlanan açıklamasında, Presa liderliğindeki kulüp yönetimine yönelik protesto anlatıldı ve çok sayıda suçlama yer aldı. Açıklamada, Vallecas'taki olayların; tesislerin durumu, kulüp yönetimi ve takımın iç saha maçlarının ilk bölümünü Butarque'da oynamak zorunda kalmasına neden olan stat kullanım izni anlaşmazlığı nedeniyle yıllardır biriken memnuniyetsizliğin yansıması olduğu belirtildi.

Bunun arka planında ise şu var: Bakanlık, temmuz ayında Rayo'nun yeni LaLiga sezonundaki ilk üç maçını başka bir statta oynaması gerektiğine karar verdi; çünkü asıl maç yapılan statta ciddi güvenlik eksikleri bulunduğu tespit edildi.

Taraftarlar açıklamalarında ayrıca durumun "kabul edilemez" olduğunu söylüyor ve yeni adımlar atacaklarını duyuruyor: "Rayo taraftarları buna izin vermeyecek."

Sezona iki takım da inişli çıkışlı başladı. Rayo, ikişer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra üç mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Terzic ve Bilbao ise son dört maçında yenilmedi (2G, 2B). Bask ekibi, ilk iki maçını kaybetmişti (şu anda 10. sırada).