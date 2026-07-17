Rayane Bounida, bu yaz Ajax'tan ayrılıp Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olabilir

Ajax oyuncusu Rayane Bounida ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı transfer muhabiri Sacha Tavolieri’ye göre, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Borussia Dortmund için bir seçenek olarak görülüyor. Amsterdam ekibi, oyuncunun ayrılma olasılığını şimdiden dışlamıyor.

Borussia Dortmund, Bounida'nın transferini olumlu karşılıyor, ancak harekete geçmeden önce birkaç başka transferi tamamlaması gerekiyor.

Ajax, uygun bir bedel teklif edilmesi halinde Bounida'nın ayrılmasına izin vermeye hazır. Yani transferi ucuz olmayacak.

Bounida’nın sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor ve Transfermarkt’a göre değeri 5 milyon avro. Ancak bu miktar, onu takımdan ayırmak için yeterli olmayacak.

Tavolieri, başka bir söylentiyi de yalanlamak istiyor: Bounida, son zamanlarda eski takımı Anderlecht ile herhangi bir temas kurmadı.

Bu haberi ilk olarak bu Belçikalı gazetecinin vermesi sürpriz değil. Bounida, milli takımda Fas forması giyiyor ancak Vilvoorde'da doğdu.

Bounida, Ajax’ın A takımında şu ana kadar 29 resmi maça çıktı. Bu maçlarda iki gol attı ve dokuz asist yaptı.