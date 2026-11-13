Fransa'nın oyun kurucusu Rayan Cherki, takımının İtalya karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan 3-1'lik yenilgide nelerin ters gittiğini son derece açık sözlü biçimde değerlendirdi. UEFA Uluslar Ligi maçına umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen 2026 dünya ikincisi Fransa, karşılaşma ilerledikçe dirençli İtalya'yı aşmakta zorlandı.

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Çekişmeli maçta taktiksel sıkıntılar

Avrupa’nın iki güçlü takımı arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Milano’da Zinedine Zidane’ın ekibi için büyük hayal kırıklığıyla dolu bir geceye dönüştü. Fransa’nın ilk golünü getiren yüksek tempo zamanla kayboldu ve konuk ekip çözüm aramaya başladı. Son düdüğün ardından basın mensuplarına konuşan Cherki, Fransa’nın performansındaki eksikleri açıkça değerlendirdi. Manchester City’nin yıldızı, ilk oyun planı etkili görünse de İtalya’nın savunma düzenine yerleşip kontrolü yeniden ele almasıyla maçın seyrinin hızla değiştiğini belirtti.

“Bence oldukça zorlu, oldukça kapalı bir maçtı. Maça iyi başladık. Golde olduğu gibi önde baskı yaparak gerekeni yaptık. Sonrasında ise maç daha zorlu hâle geldi. Topu daha hızlı dolaştırmalıydık. Ne yazık ki bunu yapamadık ama bu maçtan birçok ders çıkaracağız. Her şey kusursuz olamazdı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama bu gece büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz,” dedi Cherki. Foot Mercato açıklamayı aktardı.

Oyun hızı ve ritim eksikliği

Hücumcu orta saha oyuncusunun başlıca şikâyetlerinden biri, Fransa’nın paslaşmalarındaki tempoydu. İtalya geride, dar bir savunma bloğuyla beklerken topun hızla dolaştırılması büyük önem taşıyordu. Ancak sahadaki uygulama, gereken düzeyin çok altında kaldı. Cherki, takımın fazla hareketsiz kaldığını, bunun da İtalyan savunmacıların koşu yapan oyuncuları takip etmesini ve pas kanallarını kapatmasını kolaylaştırdığını söyledi.

“Evet, iyi yer değiştiriyoruz, birbirimizi iyi buluyoruz ama bence maçın bazı anlarında yeterince hızlı oynamıyoruz ve bu büyük fark yarattı. Birbirimizi çabuk bulduğumuzda onları doğrudan tehlikeye soktuk. Çok fazla topa dokunarak oynadığımız pozisyonlarda ise iş zorlaştı. Yazık oldu çünkü boş alan vardı. Önümüzde uzun bir yol olduğunu unutmamalıyız. Bu geceki performansta endişe verici bir şey yok,” diye ekledi oyun kurucu.

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Hücumdaki çeşitlilik eksikliği

İstatistikler de yaratıcı oyuncuların maçın uzun bölümlerinde ne kadar yalnız kaldığına dair endişe verici bir tablo ortaya koydu. Cherki, kendisinin ve Michael Olise’nin maçın ilk çeyreğinde topla neredeyse hiç buluşamadığını açıkladı. Bu da İtalya’nın savunma hatlarını açmak için topun bir kanattan diğerine yeterince etkili biçimde taşınmadığını gösteriyordu.

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“Belki de sonuca ulaşmakta eksik kalıyoruz. Sahaya çıkıp kalabalık savunma bloklarıyla karşılaştığımızda topu soldan sağa, sağdan sola taşımaktan çekinmemeliyiz. Örneğin yalnızca bir kanatta kalmamalıyız. Sanırım topla ilk kez 14. dakikada buluştum, Michael da öyle. Bu da belki topu yeterince dolaştırmadığımızı gösteriyor,” diyerek sözlerini tamamladı Cherki.

Son sıradaki Türkiye karşısında liderlik ihtimali

Zidane’ın önündeki görev, bu tespitleri antrenmanlarına yansıtmak. Fransa’nın uluslararası futbolda yeniden baskın güç hâline gelmesi için Cherki ve Olise gibi oyuncuları maçların ilk bölümlerinde oyuna daha fazla katmanın bir yolunu bulmak hayati önem taşıyacak. Şimdilik odak, sıradaki maça ve hücum bölgesinde daha dinamik, daha etkili bir performans sergileme ihtiyacına çevrildi.

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Bordeaux’da son sıradaki Türkiye’ye karşı oynanacak maç, toparlanmak için önemli bir fırsat sunuyor. Diğer maçların sonuçları da lehlerine olursa grupta liderliği yeniden ele geçirmek mümkün olacak.