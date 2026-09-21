Real Madrid ürkütücü bir hücum dörtlüsü kurmak için yüz milyonlarca euro harcarken, Barcelona'da tek bir Brezilyalı tüm bu hesapları alt üst etmek için sahneye çıkıyor.

Raphinha sadece gol atmıyor; adeta eziyor, yıkıyor ve rakiplerini utandırıyor. 7 maçta attığı 12 golle Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Diomande'nin toplamından daha ölümcül hale geldi; hatta Katalan kulübünün efsanesi Lionel Messi'yi bile geride bıraktı.

Madrid'in hücumu Raphinha'nın gerisinde

Yalan söylemeyen rakamların diliyle konuşursak, Raphinha Barcelona forması altındaki beşinci yılında olağanüstü bir sezon geçiriyor. Brezilyalı, rakip filelere üst üste ikişer golle büyük bir ustalıkla ağları havalandırdıktan sonra La Liga'nın ilk 7 haftasında 12 gol kaydetti.

Geleneksel rakiple yapılan karşılaştırma ise şaşırtıcı; İspanyol "AS"e göre Real Madrid'in tüm hücum dörtlüsünün şu ana kadar attığı goller şöyle: "Kylian Mbappé 7 gol - Jude Bellingham (3) - Vinicius Junior (tek gol) - Diomande katkısız".

Toplam: 11 gol; yani tek bir oyuncudan, Raphinha'dan tam bir gol daha az. Bu istatistik, en dinamik takım olan Barcelona (31 gol) ile en az etkili olan Real Madrid (18 gol) arasındaki, Katalan takımı lehine tam 13 golluk çarpıcı hücum farkını özetliyor.

Messi'yi geçiyor ve 16 takımı aşağılıyor

Raphinha'nın çılgınlığı Madrid'in sınırlarında durmadı; 12 gol atarak, 2017-2018 sezonunun ilk 7 maçında 11 gol kaydeden ve en büyük rekor sayılan Lionel Messi'nin bizzat rekorunu bile kırdı.

Gol verimliliği öyle bir noktaya ulaştı ki, bir oyuncu olarak İspanya Ligi'nin tamamındaki 16 takımı geride bıraktı. Ondan daha fazla gol atan yalnızca üç kulüp var: Real Madrid (18), Atletico Madrid (16) ve Villarreal (13). La Liga'daki diğer takımların hepsi ise Barcelonalı forvetten daha az gol attı.

En hayret verici olan ise süreklilik. Yalnızca Levante karşısında oynanan tek bir maçta gol atamadı; geri kalan maçları ise birer gol şölenine dönüştü: "Elche ve Rayo Vallecano karşısında ikişer gol" ve "Racing Club, Sevilla, Athletic Bilbao ve Valencia karşısında üçer gol".

Avrupa da öyle: 8 maçta 14 gol

İspanya Ligi teslim olduysa, Avrupa da bu durumdan kurtulamadı. Zira Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk günden itibaren Raphinha, Feyenoord filelerine attığı iki golle serüvenine başladı ve bu sezonki toplam gol sayısını sadece 8 resmi maçta 14'e çıkararak maç başına 1,75 gol gibi olağanüstü bir gol ortalamasına ulaştı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Raphinha bugün sadece bir golcü değil; herhangi bir oyuncuyla, hatta tam bir hücum hattıyla yapılan karşılaştırmayı bile adil olmaktan çıkaran bir gol makinesi.