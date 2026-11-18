Ravenna'da Ronaldinho'nun sahalara dönüşü hâlâ gündemin başında.

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Futbolu bıraktığını açıklamasının üzerinden neredeyse on yıl geçen 46 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçen pazar günü Ravenna'nın İtalya Serie C B Grubu'nda Forlì'yi derbide 2-0 yendiği lig maçının ilk yarısında oynadı. Forlì, ardından istifa eden Nicola Campedelli'nin yerine Lamberto Zauli'yi yeni teknik direktör olarak göreve getirdi. Bu arada 1997 doğumlu, Juventus altyapısından yetişen ve daha önce Cagliari'de oynayan savunmacı Filippo Romagna, geçen sezonun sonunda, 30 Haziran'da sözleşmesi bitince Sassuolo'dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsündeyken deneme amaçlı antrenmanlara başladı.

Diğer takımın kulübesinde ise Ravenna Teknik Direktörü Andrea Mandorlini vardı. Mandorlini, La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda, "Kesinlikle Ravenna'nın spor tarihindeki en önemli anlardan biriydi" dedi.

"Ronaldinho'yu maç öncesi ısınma ve yalnızca bir kez oynadığı maç için de olsa çalıştırmak benim için büyük bir heyecandı. Sadece olağanüstü bir futbolcudan değil, aynı zamanda olağanüstü bir insandan söz ediyoruz. Hepimizin bildiği o gülümsemesiyle buraya geldi; takım arkadaşlarına, altyapıdaki gençlere ve aile üyelerine karşı çok ilgiliydi. Selfie çektirmek, imza almak ya da selamlaşmak isteyen hiç kimseyi geri çevirmedi; zamanını ve neşesini herkesle paylaştı."

"Derbi gibi önemli bir maçı 10 kişi oynayacağımızdan korktum mu? Asla. Kulüple birlikte her şeyi ayrıntılı biçimde hazırlamıştık: Ronaldinho'nun yeteneğinden yararlanmak için belirli bir planımız vardı. Onu takım için bir artı değere dönüştürecek özel bir diziliş de çalıştık."

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"Pazarlama açısından sansasyonel bir hamleydi ama ben teknik direktörüm, sahayla ilgilenirim. Şunu söyleyebilirim: Evet, Ronaldinho, Forlì'yi yenmemizde önemli rol oynadı. Maç resmî değildi ama üstüne bir de derbi olduğu için 'son derece resmî' bir maçtı."

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"Ronaldinho bir fenomen; televizyonda gördüğünüz nezaketi ve insancıllığıyla soyunma odasına uyum sağladı. Süperstar tavırları hiç yoktu. Bizimle birlikte üstünü değiştirdi, oyuncuları tek tek motive etti, onlarla özel ve unutulmaz anlar paylaştı. Yakından tanıyınca sizi hayal kırıklığına uğratmayan türden bir yıldız."

"Eski oyuncularımdan ikisi de bana ondan söz etmişti. Verona'yı çalıştırırken Rafael Marquez ve Javier Saviola'ya (Ronaldinho'nun Barcelona'dan eski takım arkadaşları, editörün notu) soyunma odasında nasıl biri olduğunu sormuştum. Onun hakkında çizdikleri portreyi burada, Ravenna'da birebir gördüm. Pozitif, güler yüzlü, takım arkadaşları için her zaman orada olan biri. Maç kazandırabileceğini bildiğiniz için soyunma odasına neşe getiren insanlardan. Böyle bir şampiyon üzerinizdeki baskıyı azaltır."

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"Özellikle biriyle yakınlık kurdu mu? Vinicius da onun gibi Brezilyalı ve ona rehberlik etti ama gerçekten herkesle yakınlaştığını söyleyebilirim. Maç öncesi tüm kadronun onun yanında poz verdiği fotoğraf, özellikle de öne geçtiğimiz golde yaşanan coşkulu sevinç bunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'ni ve Dünya Kupası'nı kazanmış biri ama 46 yaşında Forlì'ye atılan bir golü böyle kutladığını görmek benim için de büyük bir heyecandı."

"Ronaldinho'nun Ravenna'da yarattığı etki bana birlikte oynadığım büyük yıldızlardan birini hatırlattı mı? Belki Inter'de oynadığım dönemde Karl-Heinz Rummenigge'yi. O zaman da gelişi hem taraftarlar hem de biz futbolcular için olağanüstü bir olaydı."

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"Ronaldinho bana bir maç daha oynamak için dönmeyi çok istediğini, eğlendiğini ve oyuncularla çok iyi anlaştığını söyledi. Benim açımdan hiçbir engel yok: Böyle bir şampiyona kapı yalnızca açık değil, ardına kadar açık."