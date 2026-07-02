Ravenna’da Ronaldinho çılgınlığı: 50,00 karşılığında iki yıl içinde Serie A’ya yükselme garantisi

Futbol romantiklerinin kalbini coşturan haber: Ronaldinho, Ravenna formasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bu sadece ticari bir işbirliği değil, sahada gerçek bir mücadele olacak. "Kesinlikle resmi bir maçta birkaç dakika oynayacağım" diyen Brezilyalı yıldız, adeta bir "Dinho-çılgınlığı" başlattı. Bazı haklı şüpheler olsa da, bahisçiler şimdiden Ravenna'nın Serie A'ya yükseleceğini düşünüyor.





Eski Altın Top ödüllü oyuncunun gelişi, Better ve Planetwin365’in bahis analistlerini, adeta bir kahramanca girişim niteliğinde bir bahis sunmaya itti. Ravenna’nın iki yıl içinde Serie A’ya yükselmesi – yani C Liginden en üst lige arka arkaya iki basamak atlaması – 50,00 oranla sunuluyor. Yükselişin yanı sıra, Brezilyalı fenomenin kişisel performansına dair bir bahis de var: Ronaldinho’nun ligde sezon boyunca en az 6 gol atarak ikna edici bir dönüş yapması, 1,80 oranla bahis konusu.