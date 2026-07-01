Ravenia, Barcelona’nın talimatlarına uymuyor… Ancelotti ise temkinli davranıyor

Basında yer alan haberlere göre, Brezilya Milli Takımı’nın yıldızı Rafeina sahalara geri döndü; ancak Dünya Kupası yarı finalinde Seleção forması giyebilmek için zamanla yarışarak hâlâ tek başına koşuyor.

İspanyol "AS" gazetesi, Ravinia'nın sakatlığının teyit edilmesinden bu yana ilk kez sahada antrenmanlara döndüğünü, ancak Brezilya milli takımının fizyoterapistinin gözetiminde tek başına antrenman yaptığını belirtti.

Gazete, Carlo Ancelotti liderliğindeki teknik ekibin oyuncunun durumuna son derece dikkatli yaklaştığını ve bir nüksetme yaşanmasından korktukları için geri dönüşünü aceleye getirmek istemediklerini vurguladı.

Gazete, tıbbi göstergelerin olumlu olduğunu ve iyileşmesinin iyi bir şekilde ilerlediğini doğruladığını bildirdi; ancak olası dönüşü için ilk hedef, Brezilya'nın tur atlaması durumunda yarı final maçı olarak belirlendi. O zamana kadar, Norveç karşısında ilk on birde Rayan onun yerini almaya devam edecek.

Rafinha, hafta başında Haiti maçında oyundan çıkmasının ardından sağ bacağında kas yırtılması yaşamıştı; ancak son muayeneler, iyileşme sürecinin normal seyrinde ilerlediğini gösteriyor.

Brezilya Futbol Federasyonu, Barcelona’nın yıldızının dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor, ancak herhangi bir komplikasyonu önlemek için onu zorlamayı reddediyor.

Buna karşılık, Barcelona kulübü, oyuncunun sağlığından endişe duyduğu için turnuvaya tekrar katılmaması yönünde baskı yapıyor; ancak Rafeina, tüm koşullara meydan okuyup Dünya Kupası’na dönmeye kararlı görünüyor.