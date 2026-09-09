Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Inter Milan'a karşı aldığı 2-1'lik galibiyet, takımlarının açık gol fırsatları bulmasına rağmen son bölümlerde zorlandığını gören birçok Real Madrid taraftarını memnun etmedi.

Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez, Real Madrid'in Inter Milan karşısındaki galibiyetini yorumlamak üzere ilk kez "Movistar" kanalında yorumcu olarak yer aldı ve şunları söyledi: "En güzel şey üç puanı almış olmamız. Kolay değildi çünkü Inter Milan son derece gelişmiş bir yapıya sahip bir takım ve Real Madrid orta sahada eksikler yaşıyordu."

Real Madrid'in son dakikalardaki sıkıntısına dair ilk değerlendirmesini de yaparak şunları ekledi: "Madrid'in golleri hücum kurgusundaki hatalardan geldi, ardından çok net fırsatlar yakaladılar. Inter'in golü sonlara doğru bazı şüpheler yarattı ancak sezona başlamak için iyi bir sonuç."

"Marca" gazetesine göre, yayın doğrudan Santiago Bernabeu Stadı'na bağlandı; burada Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Movistar kanalında maça ilişkin ilk değerlendirmesini yapmak üzere bekliyordu. Portekizli teknik adama Raul'ün teşhisi aktarıldı ve üzerinde bir miktar rahatsızlık belirdi; açıklamasının sonunda doğrudan kameraya bakarak şöyle dedi: "Hepsi eleştiri değildi, biz de bazı iyi şeyler ortaya koyduk."

Bir an için dili sürçen ve İtalyanca konuşan Mourinho, maçı şöyle analiz etti: "Bunun çılgın bir maç olduğunu söylemeyi tercih ederim. Maç sıkıcı olduğunda çok fazla eleştiri gelir ama bugün çılgın bir maçtı. Rahatlıkla 7-6 bitebilirdi. Orta sahamız zayıftı, çok erken değişiklikler yaptılar ve orta sahada yapabileceğim fazla bir şey yoktu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncuları zor bir durumda görünce değişiklikler yaptım ama oyuncuların harika bir performans sergilediğini düşünüyorum. Maç sıkıcı değildi; ilk yarının son dakikasında üçüncü golü atmak için fırsatlar yakaladık, ancak gollerin onların hatalarından geldiği konusunda Raul'e katılıyorum. Fakat takımımın oyuncularını tebrik etmek istiyorum çünkü baskı yapmak antrenmanla öğrenilen bir şeydir; nasıl baskı yapılacağı, nerede baskı yapılacağı, sıkı çalışmak. Valverde'nin golü de tümüyle sıkı çalışmanın sonucudur. Mesele sadece eleştiri değil; biz de bazı iyi şeyler ortaya koyduk."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz.