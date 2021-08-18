Raul Jimenez yaşadığı sakatlık hakkında ilk kez konuştu: Burada olmam bir mucize

Wolverhampton’ın Meksikalı golcüsü yaşadığı korkutucu sakatlığı ve geri dönüş sürecini anlattı.

Geçen sezon 29 Kasım’da Wolverhampton ile Arsenal arasında oynanan mücadelede kafatası çatlayan Jimenez, dokuz ayın ardından sahalara geri döndü.

Arsenal maçının beşinci dakikasıda bir köşe vuruşunda hava topuna çıkan Jimenez, David Luiz ile çarpıştıktan sonra hareketsiz biçimde yerde kalmıştı. Cerrahi operasyon geçiren oyuncu bir haftadan uzun süre hastanede kalmıştı.

2021/22 sezonunun ilk maçında Leicester’a karşı formasına kavuşan Jimenez, kariyerinin geri kalan bölümünde özel bir koruyucu başlık kullanacak. Uzun yıllar Chelsea’nin kalesini koruyan Petr Cech de yaşadığı sakatlığın ardından futbol hayatını benzer bir başlıkla sürdürmüştü.

Ne söyledi?

Talihsiz olayın ardından ilk röportajını Daily Mail’e veren Jimenez, sakatlık anının görüntülerini farklı açılardan defalarca izlediğini anlattı.

“Sahanın farklı bölgelerinden çekilmiş görüntüleri izlemek istedim. Bence bu normal bir reaksiyon. Bu tip şeyler beni asla korkutmadı.”

“Kornerden gelen topa hareketlenip son anda ileri doğru iki adım daha attım ve bu yüzden geriye doğru sıçramak zorunda kaldım. O iki adımı atmasam neler olurdu diye düşündüm. Görüntüleri izledim, ama olanların hepsini hatırlamıyorum.”

“Stadyuma geldiğimizi, soyunma odasına eşyalarımızı bıraktığımızı ve sahayı kontrol etmek için dışarı çıktığımızı hatırlıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına döndüğümü anımsıyorum, sonra her şey karanlık.”

“Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastanede ilk uyandığım anı hatırlamıyorum. Hastanede geçirdiğim zamana dair bazı anılarım var, ama hepsi bulanık. Neler olduğunu bu yüzden görmek istedim, çünkü hiç yaşanmamış gibi hissediyorum.”

“Burada olmam gerçekten bir mucize. Kafatasım çatladı ve beynimde hafif bir kanama vardı. Kafatası beynime doğru baskı yapıyordu, bu yüzden hemen ameliyat edilmem gerekti. Doktorlar harika bir iş çıkardı.”

Ailesinden ayrı kaldı

Tedavi ve iyileşme süreci Jimenez’in ailesi için oldukça yıpratıcı geçmiş. Jimenez’in eşi Daniela Basso, geçen yıl 21 Temmuz’da çiftin ilk çocuğu Arya’yı dünyaya getirdi. Covid-19 kısıtlamaları, Jimenez’in müşahade altındayken ailesiyle geçirebildiği süreyi epey daraltmış.

“Daniela için daha zordu, evde bebeğe bakması gerekiyordu. Doktor ona Londra’ya gelmesini söyledi, ama hemen ziyaretime gelemediler. İki gün boyunca beş dakika bile görüşmemize izin vermediler.”

Jimenez, doktorların kendisine futbola dönüş garantisi veremediği günlerde dahi, kariyerini sürdüreceğine olan inancını yitirmemiş.

Jimenez, benzer bir tecrübeyi yaşayan Petr Cech’le sürekli temas halinde kalmış. Cech, Wolverhampton doktorlarıyla Jimenez’in kullanacağı koruyucu başlık hakkında fikir alışverişinde bile bulunmuş.

Önce tedbir

Saha dışında hayatını normal bir şekilde sürdürmesinin önünde bir engel olmasa da, futbol oynarken tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Jimenez’in antrenmanlar belli bir sayının üzerinde kafa vuruşu yapması yasak. Ayrıca bundan pek hoşlanmasa da, kariyerinin geri kalanını koruyucu başlıkla geçirmek zorunda.

“Başlarda alkol alamayacağımı söylediler, ama bu problem olmadı, zaten alkol sevmiyorum. Ama geçen sezon takıma dönememek benim için çok zordu.”

“Sezonun son ayında kendimi hazır hissediyordum, ama doktorlar kafatasımın tamamen iyileşmediğini söyledi.”

“Kafamın sağ tarafıyla topa ilk vurduğumda çok temkinliydim. Sezon öncesi dönemde fizyoterapistim ile özel bir çalışma yapıyordum.”

“Topa kafa vurduktan sonra kötü bir şey olmadığıın gördüm ve bir sonraki vuruşu her zamanki gibi yaptım. Antrenmanlarda sınırlı sayıda kafa vuruşu yapabiliyorum, umuyorum ki bu sadece birkaç ay sürecek.”

Jimenez, Molineux Stadı’nda, Wolverhampton taraftarlarının önünde ilk maçına bu hafta Tottenham karşısında çıkacak.

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