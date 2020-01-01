Raul Jimenez - Merih Demiral takası

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın Raul Jimenez'e karşılık Juventus'tan Merih Demiral'ı istediği iddia edildi.

Wolverhampton Wanderers, 34 milyon sterlin değerindeki Merih Demiral için 'a takas teklifi ile gitmeye hazırlanıyor.

Tuttosport'un haberine göre İngiliz ekibi, golcü futbolcusu Raul Jimenez'i kadrosuna katmak isteyen Juventus'tan bu transfer karşılığında milli futbolcu Merih Demiral'ı istiyor.

Bu sezon tüm kulvarlarad çıktığı maçlarda 26 gole imza atan 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu için Juventus'un 90 milyon sterlin gibi bir ücreti ödemek istemediği ve takas fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

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Juventus'un Jimenez'e karşılık Adrien Rabiot, Aaron Ramsey veya Daniele Rugani gibi isimlerden birini de takasa dahil etmeyi düşündüğü öne sürüldü.