Rasmus Højlund, Cristiano Ronaldo’ya övgü ve Jorge Jesus’a gönderme ile Portekiz’i alarma geçirdi

Rasmus Højlund, Danimarka'nın Portekiz'e 2-4 yenildiği maçta Portekiz'e yönelik provokasyonlarıyla şaşkınlık yarattı. Golcü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kendine özgü sevincini yaptı ve maçın ardından Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'u itti.

53. dakikada Højlund, Danimarka'nın kontra atağını ustalıkla tamamladı. Diogo Costa ile karşı karşıya kalan oyuncu, topu kalesini terk eden file bekçisinin üzerinden aşırtarak takımını 2-2'ye getirdi. Napoli forveti daha sonra korner bayrağına koştu ve golünü Ronaldo usulü kutladı. Parmağıyla havada daire çizdi, ardından o karakteristik dönüşlü sıçrayışı yaptı ve stadyum "Siu" diye bağırdı.

Bu, efsanevi Portekizliye bir saygı duruşu gibi görünüyordu; zira Højlund, Ronaldo hayranı olduğunu daha önce açıkça birçok kez dile getirmişti. Danimarkalı oyuncu, beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızı daha önce de birkaç kez taklit etmişti. Bunu örneğin 2025'te, Portekiz'e karşı gol attığında da (1-0) yapmıştı.

Haftanın başlarında Ronaldo etrafında büyük bir tartışma çıkmıştı; çünkü Norveç'e karşı oynanan maçta (1-2) karşılaşmanın tamamında yedek kulübesinde kalmıştı. Görünüşe göre kendisiyle süre alacağı konusunda anlaşma yapılmıştı, ancak teknik direktör skordan dolayı sonunda bundan vazgeçti.

Ronaldo daha sonra ayrılığına Instagram üzerinden tepki verdi. "Milli takımın basın toplantısından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmeden sonra, milli takım kampından ayrılmaya karar verdim" diye yazdı.

Uluslar Ligi maçının ardından Højlund, Jesus ile temas yaşadı ve sonrasında milli takım teknik direktörünü itti. Buna tam olarak neyin yol açtığı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Portekiz medyası da konuya dair yorum yaptı. A Bola bunu tuhaf bir an olarak nitelendirdi ve olayın ardından teknik direktörün gülümsediğini gördü.

O Jogo bunu hafif bir itiş olarak tanımlıyor ve kutlamayla Ronaldo'nun milli takımı bırakması arasında bağlantı kuruyor. Record ise itişi "pek dostane olmayan bir jest" diye nitelendirirken, Jesus'un durumu gülümsemeyle yumuşatmaya çalıştığını, Højlund'un ise gazeteye göre Portekizliye öldürücü bir bakış attığını yazdı.







