Rasmus Hojlund, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in Michael Carrick'in kovulmasının ardından "yıkıldığını" açıkladı. Yazın 44 milyon sterlinlik anlaşmayla Old Trafford'dan Napoli'ye giden Danimarkalı forvet, eski takım arkadaşlarının Premier Lig'de yaşadıkları kâbustan çıkacak kaliteye sahip olduğunu savundu.

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Hojlund'un Manchester'a dönüşü öncesinde Old Trafford'daki kriz derinleşiyor

Ağustos ayından bu yana ligde dokuz maçtır kazanamayan Manchester United, Premier Lig'de 19. sırada. Carrick'in görevden alınmasının ardından takımın başına geçen Mauricio Pochettino, pazar günü kötü bir başlangıç yaptı . Takımı Liverpool'a 4-0 yenildi.

Carrick'in ayrılışından önce de gerilim ortaya çıkmıştı. Carrick, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya kaybettikleri maç sırasında taktiklerini sorguladığı için Fernandes'i kadrodan çıkarmıştı . Çocukluğundan beri United taraftarı olan, 2023'te 64 milyon sterline transfer edildiği takımda 95 maçta 26 gol atan Hojlund, salı günü Napoli'nin Manchester City ile 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında gol attıktan sonra yaşanan çalkantıyı anlattı.

Hojlund, Carrick'in ayrılışına soyunma odasının tepkisini anlattı

Hojlund, millî maç arasında Danimarka'nın Portekiz'le karşılaştığı dönemde Fernandes ve Diogo Dalot ile görüştü. Vatandaşı Patrick Dorgu ile de iletişimini sürdürüyor. Napoli forveti, eski kulübünü hâlâ yakından takip ettiğini söylerken kadronun teknik direktör değişikliğini nasıl karşıladığını açıkladı.

Hojlund, "Millî maç arasında Bruno ve Diogo ile konuştuğumda, Michael'ın gidecek olmasına ikisi de doğal olarak çok üzülmüştü ama bir değişimi de dört gözle bekliyorlardı" dedi. "Patrick'le hâlâ konuşuyorum. Çocuklara başarılar diliyorum ve bu sezon işleri yoluna koyacaklarından eminim.

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"İzleyebildiğim bütün maçları izliyorum, özellikle de Manchester'ın kırmızı tarafının maçlarını. [United'ın zorlanması] üzücü."

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Old Trafford'daki yoğun baskı ve kümede kalma mücadelesi

İngiltere'de geçirdiği iki sezonda hem iyi hem de kötü dönemler yaşayan Hojlund, dünyanın dört bir yanından gelen kesintisiz ilginin Old Trafford'daki her olumsuzluğu büyüttüğünü söyledi.

"United çok büyük bir kulüp, bunu inkâr edemezsiniz" dedi. "Dünyanın dört bir yanında kulübü takip eden çok fazla insan var ve bundan gerçekten kaçamıyorsunuz. İşler iyi giderken beklentiler neredeyse fazla yükseliyor, kötü giderken de ortam neredeyse fazla karamsarlaşıyor. Önemli olan dengeyi bulmaya çalışmak. Sanırım orada hem iyi hem de kötü dönemleri yaşadım. Baskı kulübün bir parçası. Man United'da oynamak bunu da beraberinde getiriyor."

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United sondan ikinci sırada olsa da Hojlund, Premier Lig'de durumun ne kadar hızlı değişebileceğine kanıt olarak Bournemouth'un puan tablosundaki hızlı yükselişini gösterdi. "Bu geçici bir tablo, bence yeniden zirveye dönecekler. Premier Lig böyle" dedi. "Geçen gün, Bournemouth'un birkaç maçın ardından düşme hattında olduğunu okudum. Şimdi son beş maçını kazandı ve puan tablosunun üst yarısında."

Soyunma odasını iyi tanıyan Hojlund, Pochettino'nun takımı yeniden yükselişe geçirebileceğine inanıyor. Hojlund sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok kaliteli oyuncuları var. Oyuncuları her gün antrenmanda gördüm ve onları çok iyi tanıyorum. Harika bir kadroları, iyi liderleri ve iyi profesyonelleri var. Bu yüzden işleri yoluna koyacaklarından eminim. Umarım Mauricio ile doğru yolu bulurlar."

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United'ın sezonunu toparlamak için Pochettino'yu hemen bir sınav bekliyor

Pochettino'nun, Carrick'in kovulmasıyla sarsılan ancak yeni bir yön arayan soyunma odasını hızla toparlaması gerekiyor. Dokuz maçlık lig galibiyeti hasretine son vermek ve pazar günü Liverpool karşısında alınan ağır yenilginin ardından toparlanmak, 19. sıradan kurtulmak için kritik önem taşıyor. Fernandes ve Dalot gibi deneyimli isimlerin, antrenman sahasında ortaya koydukları kaliteyi puanlara dönüştürmek için yeni taktik düzene hızla uyum sağlaması gerekiyor. Hojlund ise yazın 44 milyon sterline transfer olduğu İtalya'da başarılı performansını sürdürüyor ve Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı gol ivmesini Napoli ile devam ettiriyor.