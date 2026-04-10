Rashford yüzünden Barcelona'ya manipülasyon suçlaması yöneltildi

Manchester United efsanesi ve "Sky Sports" yorumcusu Gary Neville, Barcelona'nın İngiliz forvet Marcus Rashford'un satın alma opsiyonunu yeniden müzakere etme girişimlerini sert bir şekilde eleştirdi ve bunu Katalan kulübünün kabul edilemez bir davranışı olarak nitelendirdi.

Neville, ünlü "Stick to Football" podcast'inin bir bölümünde şunları söyledi: "Rashford, Barcelona'ya transfer oldu ve 40'tan fazla maçta forma giydi, 11 gol attı ve 10'dan fazla asist yaptı; yeniden tehlikeli bir oyuncu haline geldi. Oyuncu övgüyü hak ediyor, çünkü gerçekten formuna kavuştu."

Neville sert bir tonla şunları ekledi: "Ama şimdi Barcelona, üzerinde anlaşılan 26 milyon sterlinlik tutarın tamamını ödeyemeyeceklerini mi söylemek istiyor? Bu mantıksız!"

Kırmızı Şeytanların efsanesi şöyle devam etti: "Manchester United, kulübün buna en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde onu kiraladı ve sözleşmeye çok makul bir madde koydu. Rashford iyi bir performans gösterdi, piyasa değeri biraz arttı ve birdenbire pazarlık mı yapmak istiyorlar? Hayır, bu kabul edilemez."

Neville, açıklamalarını eski kulübüne yönelik açık bir çağrıyla sonlandırdı: "United pozisyonundan vazgeçmemeli, bu saçmalığı durdurmalı, bu zırvalığı kesmeli. Barcelona her transfer döneminde böyle davranıyor. Eğer oyuncuyu istiyorsanız, üzerinde anlaştığınız ücreti ödeyin ya da geri gönderin, mesele bu kadar basit."

Rashford, son yıllarda United'da belirgin bir düşüş yaşayan oyuncunun kariyerini yeniden canlandırmayı amaçlayan bir anlaşma kapsamında, 26 milyon sterlinlik zorunlu satın alma opsiyonu ile Barcelona'ya kiralanmıştı.