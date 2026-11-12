Rashford ve Maguire mercek altında: Manchester United'da Pochettino'nun gelmesi halinde kazananlar ve kaybedenler

ABD Millî Takımı'nın teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino, Michael Carrick'in yerine Old Trafford'da Manchester United'ın yeniden yapılanma sürecine liderlik etmeye son derece yaklaştı.

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Manchester United, bugün perşembe günü, Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon yaşadığı hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından Michael Carrick'in takımın teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Kulüp, en kısa sürede yeni bir kalıcı teknik direktör atamaya kararlı olduğunu vurgularken, Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığına dair haberler de gündeme geldi.

Pochettino, formunu bulamayan yıldızlardan en iyi performansı çıkarma ve genç yetenekleri geliştirme konusunda iyi bir üne sahip. Bu da onu Manchester United için son derece uygun bir isim hâline getirebilir.

Önünde oldukça zorlu bir iş var; zira takımın felaket niteliğindeki başlangıcı, onları küme düşme bölgesinde bıraktı.

Bazı oyuncular eski Tottenham teknik direktörüyle çalışacak olmaktan büyük heyecan duyarken, bazıları ise onun Manchester United'daki yüksek tempolu ve zorlu felsefesine uyum sağlamakta güçlük çekecek.

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"The Sun" gazetesi, Pochettino'nun Old Trafford'a gelme ihtimalinden kazançlı ve zararlı çıkacak isimlere göz attı.

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Önce kazananlar

Shea Lacey

Pochettino, genç yetenekleri fark eden keskin bir göze her zaman sahip olmuştur ve Manchester United'ın genç yıldızlarına fırsat vermekten çekinmeyecektir.

Taraftarlar haftalardır Lacey'nin maçlara ilk 11'de başlamasını talep ediyor ve Pochettino'nun gelmesi, onun büyük sahnede parlamasına imkân tanıyabilir.

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19 yaşındaki oyuncu, Lig Kupası'nda Brighton'a karşı attığı golün ve Roma karşısında 3-2 kazanılan maçta yaptığı asistin ardından bu sezonun bazı dönemlerinde parladı.

Kobbie Mainoo

Pochettino'nun kariyeri boyunca gördüğümüz üzere, topu güvenle elinde tutabilen ve savunma hatlarını yarabilen yüksek enerjili orta saha oyuncularına bayılıyor.

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Tottenham'da Moussa Dembélé'nin büyük bir hayranıydı ve Caicedo ile de başarı elde etti. Pochettino, maçın temposunu belirleyip onu kontrol altında tutabilen yıldızları tercih ediyor ve Mainoo, adeta onun oyun anlayışına özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor.

Mainoo kısa süre önce tam fiziksel kondisyonuna kavuştu ve çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak sahip olduğu nitelikler, United'ın galibiyet yoluna geri dönmesi için ihtiyaç duyduğu şey olabilir.

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Lisandro Martínez

Stoper, transferlerle ilgili aldıkları kararlar nedeniyle yönetim kurulunu eleştirdikten sonra Old Trafford'dan ayrılma yolunda görünüyordu. Ayrıca takımının Chelsea'ye 2-0 kaybettiği maçta kırmızı kart görmesinin ardından şiddetli eleştirilere maruz kaldı ve ocak ayında ayrılması bekleniyordu.

Lisandro Martínez, hayal kırıklığı yaratan sezonuna rağmen Arjantinli hemşehrisinin yönetiminde ikinci bir şans yakalayabilir.

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Mason Mount

Bazı United taraftarları, Kırmızı Şeytanlar'ın 2023 yazında Mount'u Old Trafford'a transfer etmeye çalıştığı dönemde Pochettino'nun onu Chelsea'de tutmak için nasıl çabaladığını hatırlayabilir.

Sonunda bu mücadeleyi kaybetti ve Mount, 60 milyon sterlin karşılığında ayrıldı. Ancak Pochettino, oyuncuyla çalışmaya oldukça istekliydi ve onu Chelsea'deki yüksek baskıya dayalı 4-2-3-1 sisteminde 10 numara pozisyonu için ideal bir oyuncu olarak görüyordu.

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Pochettino'nun sistemi, topsuz alanda hareket etmekte usta, boş alanlara akın edebilen ve hızlı kontra ataklar düzenleyebilen oyunculara dayanıyor. Mount daha önce takımı için geri çekilmeye ve büyük çaba sarf etmeye hazır olduğunu göstermişti.

Topsuz oyundaki çalışkanlığı ve yaratıcılığı, United'ın küme düşme mücadelesine sürüklenme endişeleri arasında tam olarak ihtiyaç duyduğu şey.

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Ancak Manchester United'da yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarının ardından, şu an için fiziksel kondisyonu ve baskı yapma kapasitesi konusunda bazı endişeler mevcut.

Mount bu sezon Premier Lig'de yalnızca bir kez ilk 11'de başladı ve sadece 134 dakika sahada kaldı.

Getty Images

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İkinci olarak kaybedenler

Luke Shaw

Pochettino, Southampton'ın teknik direktörüyken, 2012-2013 sezonunda takımın altyapısında yetiştirdiği Shaw'a hayrandı.

Oyuncuya o kadar düşkündü ki, evine gidip pizza yemediğinden emin oluyordu.

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Shaw, sonunda Pochettino'nun 2014 yılında Southampton'dan ayrılıp Tottenham'a gittiği aynı yaz Manchester United'a katıldı.

Sol bek, Kırmızı Şeytanlar'la 330 maça çıktı ancak son yıllarda sakatlıklar ve fiziksel kondisyon sorunları oyun süresini kısıtladı.

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Pochettino, Shaw'a ne kadar hayran olsa da, bu durum uyguladığı yüksek baskı sistemi açısından onun için büyük bir sorun teşkil edecek.

Bu hafta sonu Aston Villa'ya karşı 4-4 biten maçta beraberlik golünü atan Patrick Dorgu, kanatlarda ileri geri koşabilen bir oyuncu olarak onun sistemine daha uygun görünüyor.

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Youri Tielemans ve André Santos

İki transfer için toplam 90 milyon sterlin karşılığında gelen bu iki yeni orta saha oyuncusu, United'da büyük umutlar barındırıyordu.

Ancak Pochettino gelirse, her iki yıldız da orta sahada enerji ve koşu eksikliği nedeniyle eleştirilere maruz kaldığı için, takımdaki yerleri şimdiden tehlikeye girebilir.

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İkili, oyunlarında topu ileri taşıyıp sahada öne sürmek yerine topa sahip olmayı sürdürmeye ve oyunu kurmaya odaklanıyor.

Özellikle Carrick'in topa sahip olmaya odaklanan oyun tarzına uyum sağlamaları için transfer edildiler, ancak hareketlilikten yoksun oldukları ve geçiş anlarında dörtlü savunma hattınızı korumasını isteyeceğiniz türden oyuncular olmadıkları söylenebilir.

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Pochettino, 90 dakika boyunca durmaksızın koşabilen ve topu her an geri kazanmak için sıkı çalışan oyuncular isteyecektir.

Getty Images

Harry Maguire

Mart ayında 34 yaşına girecek olan Maguire, Carrick'in zorlu bir dönemde tecrübeyi tercih etmesinin ardından United'la bu sezon oynanan on maçın tamamında ilk 11'de başladı.

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Ancak United'ın kalesinde 19 gol gördüğü ve savunmanın zayıf noktaları olduğu göz önüne alındığında, bunun işe yaramadığı açık ve Pochettino işleri değiştirmeye karar verebilir.

Martínez'in yanında sahaya sürebileceği Ayden Heaven ya da Leny Yoro'ya fırsat vereceğini tahmin edebilirsiniz.

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Teknik kapasitesine sahip olmasına rağmen, Maguire'ın hız eksikliği, Pochettino yönetiminde takımdaki yerini kaybetmesinde bir etken olabilir.

Marcus Rashford

Pochettino, daha önce İngiliz yıldızı övmüş ve 2022 Dünya Kupası'nda onu izlerken kendisini "harika bir oyuncu" olarak nitelendirmişti.

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Ancak Rashford'un seviyesi o günden bu yana büyük ölçüde düştü ve davranışlarına itiraz eden eski teknik direktör Rúben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından United'dan ayrılmanın eşiğine geldi.

Kanat oyuncusu, geçen sezon Barcelona'ya yaptığı kiralık dönemde harika bir performans sergiledi, ancak bu sezon United'a döndükten sonra işler onun için düzelmedi.

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Rashford, bu sezon United'la herhangi bir kupada ne gol attı ne de asist yaptı; ilk 11'de son kez eylül ayında Fulham'a karşı sahaya çıkmıştı.

Kariyerini yeniden canlandırabilecek bir teknik direktör varsa, o da Son Heung-min gibi tehlikeli kanat oyuncularıyla başarıya ulaşabildiğini gösteren Pochettino'dur.

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Ancak Rashford'un seviyesindeki düşüşün yanı sıra topsuz oyundaki çalışkanlığına dair şüpheler, Pochettino'nun göreve gelmesi hâlinde onun takımdaki geleceği üzerine bir soru işareti bırakıyor.

Senne Lammens

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Manchester United'ın bir numaralı kalecisi, son haftalarda istikrarsız bir dizi performansın ardından sert eleştirilere maruz kaldı.

United ile Aston Villa arasındaki berabere biten maçta iki büyük hata yaptı ve şu ana dek yalnızca bir kez kalesini gole kapatabildi; Pochettino'nun esnek sistemine uygun bir kaleci olmayabilir.

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Uygun alternatiflerin bulunmaması nedeniyle Pochettino için ilk kaleci olarak başlayacağına şüphe yok, ancak istikrarsız bir performans daha sergilemesi, teknik direktörü ocak ayında ve sonrasında başka bir alternatif aramaya itebilir.