Rashford'un liderliğinde... Barcelona, Atlético Madrid karşısında yeni bir mucize bekliyor

Barcelona, "Metropolitano" Stadyumu'nda Atlético Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında umudunu koruyor ve bu konuda İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford'un başrolünde olduğu tarihi bir istatistiğe güveniyor.

Barcelona, Çarşamba günü Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahası Camp Nou'da Atlético Madrid'e 2-0 yenildi ve yarı finale yükselme görevi oldukça zorlaştı.

Rövanş maçı önümüzdeki Salı günü oynanacak ve kazanan takım, yarı finalde Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibini bekleyecek.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın önümüzdeki Salı günü Metropolitano Stadyumu'nda, Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece bir kez gerçekleşen bir zorluğun üstesinden gelmesi gerektiğini belirtti: Kendi sahasında oynanan rövanş maçında 2-0'lık geriye düşüşü telafi etmek.

Gazete, bu zorlu görevi yalnızca Manchester United'ın başardığını, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain'i elediğini ekledi.

Ayrıca okuyun: Atlético Madrid maçındaki hakem tartışmasının ardından Barcelona'dan acil hamle

Manchester United, Old Trafford'da oynanan ilk maçta 2-0 mağlup olmuştu, ancak Parc des Princes'te Paris'e karşı durumu tersine çevirerek 3-1 galip gelmiş ve çeyrek finale yükselmişti.

Tesadüfen, şu anda Barcelona'da forma giyen ve daha önce Manchester United'da oynayan Marcus Rashford, 90+4. dakikada penaltıdan Kırmızı Şeytanlar'ı tur atlatan golü attı.

Manchester United o zaman deplasman golü kuralı sayesinde tur atlamıştı, ancak bu kural artık geçerli değil, yani 3-1'lik skor Barça'nın Atlético Madrid karşısında yarı finale yükselmesi için yeterli olmayacak.

Rashford'un bu sezon Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da oynadığı ve Blaugrana'nın onu kalıcı olarak transfer etmemesi nedeniyle geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.