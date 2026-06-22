Rashford: Gana’yı bu şekilde boğmalıyız… Hayal kırıklığı ise doğal bir şey

Markus Rashford, İngiltere milli takımının, Gana milli takımının ayak uyduramayacağı sürekli bir hücum gücü sergilemesi gerektiğini vurguladı. Üç Aslanlar, grup aşamasının bitimine bir tur kala Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in takımının oyuncuları, Dallas'ta Hırvatistan'a karşı 4-2'lik heyecan verici bir galibiyetle 12. grubun ilk maçına çıkmıştı.

Rashford, "ESPN" tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Gana karşısında onların başa çıkamayacağı ve ayak uyduramayacağı bir hücum gücü sergilememiz gerektiğini düşünüyorum ve buna uymaya çalışıyoruz."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Bu seviyede oynayabilirsek, maçları kazanmamızı garanti edebiliriz.”

Şöyle devam etti: "Tahmin edebileceğimiz tek şey, 90 dakika ya da 120 dakika boyunca nasıl davranacağımız ve nasıl performans göstereceğimizdir. Bu yüzden, oyuncular olarak sadece buna odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum ve kendimizi sürekli zorlamaya devam etmeliyiz; bunu kesinlikle başarabiliriz."

Şöyle devam etti: “Biz tek bir takımız ve kulüpleriniz için mücadele ettiğinizin aynısı şekilde birbirimiz için de mücadele etmeliyiz; şu anda geçerli olan gelenek budur.”

Son olarak şunları söyledi: “Bunun zor olduğunu anlıyoruz çünkü herkes oynamak istiyor ve birçok oyuncu oynamayı hak ediyor. Bir noktada, bazı oyuncular forma giyemediği için hayal kırıklığına uğrayacak, ancak önemli olan bu durumla nasıl başa çıktığımızdır.”