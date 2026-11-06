Barcelona'nın eski, Manchester United'ın şu anki oyuncusu Marcus Rashford, Lamine Yamal'ın yeteneğine duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi ve İspanyol yıldıza, birlikte oynadığı tüm yetenekli oyuncuların üzerinde olduğunu söylediğini belirtti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Rashford'un açıklamaları, Roma maçı öncesinde Old Trafford Stadı'ndaki Elçiler Salonu'nda Manchester United taraftarlarıyla yapılan bir buluşmada geldi ve ardından bu açıklamalar sosyal medya platformları üzerinden sızdı.

Şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rashford, Lamine Yamal'ın yeteneklerini övdü ve hedefi Manchester United olmasaydı İngiltere'ye dönmek istemeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Eğer dönüş United'da oynamak için olmasaydı, İngiltere'ye dönmek istemezdim."

Rashford sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona'dan ayrılmadan önce Lamine Yamal'a, büyük yeteneğe sahip bazı oyuncularla oynadığımı, ama onun hepsinin üzerinde olduğunu söyledim."

Rashford şunları ekledi: "Hayatımda onun yaşında bu yeteneğe sahip bir oyuncu görmedim. Son yıllarda ortaya çıkan herkes arasında Messi seviyesine en yakın olan o."

Manchester United'ın yıldızı, Yamal'ın geleceğine duyduğu büyük güveni vurgulayarak şunları söyledi: "Bu çocuğun yeteneğine çok inanıyorum ve eğer 7 kez Ballon d'Or kazanmayı başarırsa bu beni şaşırtmaz. İkinci, üçüncü ve sekizinci oldu, hem de kaç yaşında? 19 yaşında mı?"

Rashford, Lionel Messi'ye duyduğu büyük hayranlığı da dile getirdi ve onun futbol dehasına sahip başka bir oyuncunun ortaya çıkmayacağını öngörerek şunları söyledi: "O inanılmaz bir oyuncu ve büyük olasılıkla hayatımızda Leo'nun sahip olduğu o eksiksiz dehaya sahip başka bir oyuncu daha görmeyeceğiz."

Messi ve Yamal'ı övmesine rağmen Rashford, bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı en çok Harry Kane'in hak ettiğini düşündüğünü şöyle açıkladı: "Bu yıl inanılmaz sayıda gol attı ve inanılmaz sayıda gol pası verdi. Geçen gün ona bir mesaj gönderdim ve ödülü hak ettiğini söyledim."

Rashford, Manchester United'a dönmesine yol açan nedenlerden de bahsederek, kararını Aston Villa'daki deneyimi sona erdikten sonra verdiğini şöyle açıkladı: "Bir şeyi fark ettim: her sezon United'a karşı oynamaya artık dayanamıyordum. Ve eğer United bir seçenek olmasaydı, menajerimden beni yurt dışına transfer etmesini ve beni Premier Lig'de başka bir kulübe koymamasını istedim."