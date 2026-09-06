Barcelona, İspanya Ligi'nde ligin dördüncü haftasında ev sahibi Valencia'yı karşılıksız 5 golle mağlup ederek puan cetvelindeki tam notunu korudu.

Barça'nın beş golüne Lamine Yamal 2 golle, Fermin Lopez, Raphinha ve Pedri imza attı.

Tartışmalı hakem kararlarında uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesi, karşılaşmayı yöneten hakem Diaz de Mera Escuderos'un performansına 10 üzerinden 4.75 puan verdi.

"Archivo VAR", saha hakeminin maça iyi başladığını, ardından seviyesinin giderek düştüğünü ve sürekli olarak faul sınırındaki durumlarla başa çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Diaz, aşırı müdahale etmemeye çalıştı ve maç da buna imkan tanıdı; ta ki Barcelona oyunun temposunu yükseltip hakemin iki ceza sahasına doğru daha fazla hareket etmek zorunda kalmasına kadar. Maçın en tartışmalı iki durumu da bu iki bölgede yaşandı.

İlk durum, ilk yarıda Rodri'nin ceza sahası önünde topu kaybetmesiyle yaşandı; Danjuma kaleci Joan Garcia ile karşı karşıya kaldı ve forvet, arkasından Rodri'nin baskısı nedeniyle topu bir hayli zorlanarak vurdu.

Bu, sınırda kalan durumlardan biri sayılıyor; zira Barcelona oyuncusu forveti omzundan hafifçe tuttu, çok belirgin bir faul olmaksızın. Bu, video teknolojisinin müdahalesinden çok, sahadaki hakemin takdirine bağlı olan penaltılardan biri.

İkinci duruma gelince, bu gerçekten de video hakem teknolojisinin müdahalesini gerektiren durumlardandı; Mavo topa hafifçe dokundu, ardından Raphinha'yı ceza sahası içinde düşürdü. Raphinha topa hakim olmuştu ve bu düşme olmasaydı oyuna devam edebilirdi.

Archivo VAR şu vurguyu yaptı: "Bu, topa dokunmanın oyuncuları faul yapmaktan muaf tutmadığını gösteren durumlardan biri. Bu bir penaltı. Mavo topa dokunmuş olsa da, yaptığı faul Brezilyalı oyuncunun oyuna devam etmesini engelledi."

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