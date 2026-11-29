Barcelona, bugün pazar günü Deportivo La Coruna'yı 5-1 yendiği maçta oyuna tamamen hükmetti. Hansi Flick'in öğrencileri dikkat çekici bir hücum performansı sergilerken Real Madrid'in Alaves karşısındaki puan kaybını değerlendirerek liderliklerini sağlamlaştırdı ve takipçileriyle aradaki farkı açtı.

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Barcelona, La Liga'nın 14. haftasındaki mücadeleyi ideal bir başlangıç yapıp iki yarı boyunca topa tamamen hükmederek ve çok sayıda tehlikeli atak geliştirerek kazandı.

"AS" gazetesine göre Barcelona topa %74,1 oranında sahip olurken Deportivo La Coruna'da bu oran %25,9'da kaldı. Bu tablo, Barça'nın topa tam anlamıyla hükmettiğini gösteriyor.

Gazete, Barcelona'nın bugünkü maçta 2,75 gol beklentisi (xG) değerine ulaştığını belirtti. Bu dikkat çekici değer, Deportivo'nun ürettiği 1,34'ün iki katından fazlaydı ve 5-1'lik çarpıcı skorla uyumlu bir hücum üretimine işaret ediyordu.

Barcelona, Deportivo'nun 7 şutuna karşılık 23 şut çekti. Bu rakam, 90 dakika boyunca süren net bir hücum üstünlüğünü ortaya koyuyor.

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Karşılaşma boyunca Barcelona, rakibinin 5 isabetli şutuna karşılık 12 isabetli şut çekti. Bu rakam, Barça'nın kaleye ne kadar çok kez ulaştığını gösteriyor.

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Katalan ekibi muazzam bir pas trafiği yakaladı: Deportivo'nun 259 pasına karşılık 766 pas yapan Barcelona, maçın temposunu tamamen kontrol etti.

Rakip ceza sahasına yönelik sürekli baskı, Barcelona'nın son üçte birlik bölgede yaptığı 170 pasa yansıdı. Deportivo bu bölgede 61 pas yapabildi.

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Raphinha ve Pedri parladı

Brezilyalı forvet Raphinha maçın yıldızıydı. Hat-trick yapan Raphinha, Barcelona oyuncuları arasında şut (7) ve yarattığı pozisyon (6) sayısında da zirvede yer aldı.

Orta sahanın yıldızı Pedri ise 133 topla buluşmayla oyuna en çok dahil olan isim oldu ve 109 isabetli pasla takımında bu alanda da ilk sırada yer aldı.

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Barcelona'nın beş golünün detayları

Barcelona, ev sahibini hazırlıksız yakalayan ideal bir başlangıç yaptı ve Lamine Yamal 90. saniye dolmadan skoru açtı . Yamal, Pedri ile paslaşarak başlattığı organize atağın ardından yerden bir orta gönderdi. Dani Olmo'nun akıllıca bıraktığı top, Deportivo kalecisini aldatarak ağlarla buluştu.

Deportivo'nun cevabı gecikmedi. Ev sahibi ekip 9. dakikada Aubameyang ile eşitliği yakaladı: Nsongo'nun pasını değerlendiren Aubameyang, Pau Cubarsí ile girdiği ikili mücadeleden üstün çıktı ve sağ ayağıyla topu Joan García'nın kalesine gönderdi.

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Ancak Barcelona kısa sürede yeniden öne geçti. 20. dakikada Gordon'un sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Dani Olmo, kafayla topu ağlara gönderdi ve Katalan ekibi ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarının başında oyuna hâkimiyetini kabul ettiren Barcelona'da Raphinha, 50. dakikada farkı ikiye çıkaran üçüncü golü kaydetti. Lamine Yamal'ın isabetli ortasında arka direkte savunmanın boşluğunu değerlendiren Brezilyalı, takımına rahat bir üstünlük kazandırdı. Katalan ekibinin topa sahip olma ve pozisyon üretmedeki üstünlüğü sürerken Deportivo için maça geri dönmek çok daha zor bir hal aldı.

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Ev sahibinin farkı azaltma çabalarına rağmen daha tehlikeli taraf olmayı sürdüren Barcelona'da Raphinha, 83. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Koundé'nin Gordon'a yönelik pasının Deportivo savunmasından sekmesiyle önüne düşen topu değerlendiren Raphinha'nın golünün ardından Katalan ekibi son dakikalara kadar baskısını sürdürdü ve rakibine dengesini yeniden bulma ya da skoru tehdit etme fırsatı tanımadı.

Gol şölenini, uzatmaların ikinci dakikasında Lamine Yamal'ın harika pasıyla beşinci golü atan Raphinha noktaladı. Bu golle sezondaki 18. golüne ulaşan Raphinha, gol krallığı yarışında Kylian Mbappé'nin dört gol önüne geçti. Dikkat çekici hücum performanslarını sürdüren Brezilyalı, bu sezon Barcelona'nın en öne çıkan yıldızlarından biri ve gol krallığı için güçlü bir aday haline geldi.

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Bu galibiyetle La Liga'daki liderliğini sağlamlaştıran Barcelona, Real Madrid'in Alaves'e yenilmesinden de yararlanarak Atlético Madrid ile arasındaki farkı (iki takımın çarşamba günkü maçı öncesinde) 5 puana çıkardı. Deportivo La Coruna ise 13. sıradaki sıkıntılı günlerini sürdürdü. Ligdeki son dokuz maçında yalnızca bir galibiyet alabilen ekip üzerindeki baskı, kötü sonuçlar ve üst sıralardan uzaklaşmasıyla birlikte giderek artıyor.