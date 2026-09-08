"France Football" dergisi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA" ile iş birliği içinde, futbol dünyasının en önemli ve en değerli ödülü sayılan 2026 yılı Altın Top "Ballon d'Or" ödülüne aday olan isimlerin resmi listesini, oyunun yıldızları arasında hem takım hem de bireysel düzeyde çetin bir rekabete sahne olan olağanüstü bir sezonun ardından bugün salı günü açıkladı.

Ancak açıklama aynı zamanda tartışmalara yol açan birçok çarpıcı sürprizi de beraberinde getirdi. Bunların başında, Barcelona ile dikkat çeken performansına rağmen Brezilyalı Raphinha'nın en iyi oyuncu ödülü adayları listesinde yer almaması geliyor; İspanyol takım arkadaşları Pedri ve Dani Olmo da listede bulunmuyor. Kadınlar kategorisindeki en büyük sürpriz ise son üç sezonun Altın Top sahibi İspanyol Aitana Bonmatí'nin en iyi kadın oyuncu ödülü aday listesinden çıkarılması oldu.

En iyi teknik direktör listesinde de bir başka sürpriz yaşandı; Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ödül yarışında yer almadı. Listeler, 26 Ekim'de Londra'da yapılması planlanan ödül töreni öncesinde çeşitli kategorilerde güçlü bir çekişmeyi ortaya koydu.

Açıklanma sırasına göre ödüller



Açıklama, kadınlar kategorisinde en iyi kulüp ödülü ile başladı ve ilk aday olarak La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona belirlendi. Onunla birlikte Şampiyonlar Ligi ikincisi Bayern Münih, İngiliz Manchester City ve Fransız Lyon yarışıyor.

Şimdi sıra erkekler en iyi takım ödülünü açıklamaya geldi. İlk isim, Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi ikincisi Arsenal. Onunla birlikte Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Norveçli Bodø/Glimt, Brezilyalı Flamengo ve Fransız Paris Saint-Germain yarışıyor.

Kadın takımları için dünyanın en iyi teknik direktörü kategorisinde ise şu isimler yarışıyor: Jonatan Giráldez "Lyon", Andrée Jeglertz "Manchester City", Nils Nielsen "Japonya Milli Takımı", Pere Romeu "Barcelona", Elena Sadiku – "Celtic/BK Häcken".

Erkek takımları için dünyanın en iyi teknik direktörü kategorisinde İspanyollar adaylıklara hâkim oldu. Listede Mikel Arteta "Arsenal", Luis de la Fuente "İspanya Milli Takımı", Unai Emery "Aston Villa", Luis Enrique "Paris Saint-Germain" beşlisinin yanı sıra Belçikalı Vincent Kompany "Bayern Münih" yer aldı.

Alman Hansi Flick, İspanyol Pep Guardiola ve Arjantinli Diego Simeone ile Lionel Scaloni gibi büyük isimler ise listede yer almadı.



2026 yılı dünyanın en iyi kadın kalecisi ödülü için yarışanlar listesinde Alman Ann-Katrin Berger, İspanyol Cata Coll, İngiliz Hannah Hampton, Brezilyalı Lorena ve Japon Ayaka Yamashita yer aldı.

Dünyanın en iyi kalecisi ödülü (Lev Yashin Ödülü) listesinde ise İspanyol Joan García, Faslı Yassine Bounou, Belçikalı Thibaut Courtois, Arjantinli Emiliano Martínez, İsviçreli Gregor Kobel, Senegalli Édouard Mendy, İspanyol David Raya ve yurttaşı Unai Simón, Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha ve Rus Safonov bulundu.

İki Arap yıldız, Faslı Ayoub Bouaddi ve Cezayirli İbrahim Maza, dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa ödülü için 8 dikkat çekici isimle yarışıyor.

Listede Bouaddi ve Maza dışında Bosnalı Kerim Alajbegović, İspanyol Pau Cubarsí, Fildişi Sahilli Yan Diomande, Alman Lennart Karl, Fransız Elie Junior Kroupi, İspanyol Lamine Yamal, İsviçreli Johan Manzambi ve Fransız Warren Zaïre-Emery de yer aldı.



Çarpıcı bir sürprizle, dünyanın en iyi kadın oyuncusuna verilen Altın Top için aday 30 yıldız kadın oyuncuyu içeren liste açıklandı ve listede son 3 yıldır ödülü kazanan İspanyol Aitana Bonmatí'nin adı yer almadı.

30 oyuncudan oluşan liste şöyle: Selma Bacha, Barbra Banda, Klara Bühl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kerstin Casparij, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir ve Tessa Wullaert.





Şimdi sıra, dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülü için yarışacak en önemli listeyi açıklamaya geldi.

Ödülün hesabı isimleri ayrı ayrı açıkladı, biz de bunları sırasıyla size aktarıyoruz:

Aday listesi:

Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, unvanı elinde tutan Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Ashraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Michael Olise, Willian Pacho, João Neves, Julián Quiñones, Rodri, Nuno Mendes, Vinícius Júnior, Declan Rice, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Dayot Upamecano, William Saliba, Vitinha.

Liste, başta Brezilyalı Raphinha ve Portekizli Cristiano Ronaldo ile İspanyol Pedri ve Dani Olmo olmak üzere ağır isimlerin yokluğuna sahne oldu.



Altın Top ödülü, dünyanın çeşitli ülkelerini temsil eden bir spor gazetecileri jürisinin oylamasına dayanılarak her yıl dünyanın en iyi oyuncusuna veriliyor. Kazanan, başta bireysel ve takım performansı, sportmenlik ve sezon boyunca gösterilen istikrar olmak üzere birçok kritere göre seçiliyor.

Altın Top ödül töreninin, ödülün tarihinde ilk kez, 26 Ekim 2026 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılması bekleniyor. Törende Altın Top'un sahibinin açıklanmasının yanı sıra, en iyi kaleciye verilen "Yashin" ödülü ve en iyi genç oyuncuya verilen "Kopa" ödülü gibi diğer bireysel ödüllerin kazananları da açıklanacak; ayrıca en iyi teknik direktör, en iyi kulüp ödülleri ile bir dizi başka ödül de sahiplerini bulacak.

Altın Top, dünyanın en iyi oyuncusunu taçlandırmanın en önemli ölçütü olarak her yıl büyük bir küresel ilgi görüyor; özellikle futbolun önde gelen yıldızları arasında bireysel düzeydeki en değerli ödülü kazanmak için rekabetin kızıştığı bir ortamda geniş bir taraftar ve medya takibine sahne oluyor.

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