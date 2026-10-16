Barcelona Teknik Direktörü Alman Hansi Flick, İspanya La Liga'nın 9. haftasında yarın cumartesi günü La Cartuja Stadı'nda Real Betis ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı. Kadroda Raphinha ve Frenkie de Jong'un dönüşü dikkat çekti.

Barcelona, bu sezonun başında Flick'in ilk 11'inin temel taşlarından biri olan ancak son uluslararası ara döneminde Brezilya Milli Takımı'yla oynadığı maçlarda yaşadığı kas ödemi nedeniyle takımın son iki müsabakasında forma giyemeyen Raphinha'yı yeniden kadrosuna kattı.

Ayrıca Hollandalı Frenkie de Jong, Dünya Kupası sırasında yaşadığı sağ dizindeki iç yan bağ yırtığından iyileşmesinin ardından kadroya geri döndü.

Buna karşılık Hamza Abdelkarim, A takım kafilesinde yer almayarak Barcelona Atletic ile mücadele edecek.

Kadronun geri kalanında herhangi bir değişiklik olmadı ve şu oyuncular yer aldı:

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Kaleciler: Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic.

Defans: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Xavi Espart.

Orta saha: Bryan Farinas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri.

Forvet: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.