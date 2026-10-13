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raphinha(C)Getty Images
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Raphinha safları bozdu: Onu Brezilya efsaneleriyle karşı karşıya getiren sürpriz tavır

Barcelona
Raphinha
Brezilya
La Liga
İspanya
Brezilya

Olay nedir?

Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, ülkesindeki birçok futbol yıldızından farklı bir tavır ortaya koyarak, başta sağlık ve eğitim olmak üzere temel hakların güvence altına alınmasında devletin rolüne destek verdiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla siyasi kutuplaşmanın şiddetlendiği bir dönemde geldi.

Raphinha, sosyal medya hesapları üzerinden avukat Gabriela Prioli'nin sosyal hakları ve işçi haklarını savunduğu video kesitlerini paylaştı. Bu tutum, oyuncunun ülkesinin iç meselelerine duyduğu ilgiyi yansıtıyor ve daha önce eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile ilişkilendirilen darbe girişimini kınadığı, ayrıca kadın cinayetleri konusuna dikkat çektiği çıkışlarının bir devamı niteliğinde.

Barcelona'nın kanat oyuncusunun bu tavrı, aralarında Ronaldinho, Dani Alves, Neymar, Rivaldo ve Romario'nun da bulunduğu bir dizi Brezilyalı futbol yıldızının Bolsonaro ailesiyle bağlantılı sağ akıma verdiği desteğin tam karşısında yer alıyor. "Sport" gazetesine göre Alves, "Instagram" üzerinden yayımladığı bir mesajla Flavio Bolsonaro'ya desteğini açıkladı.

Raphinha, Porto Alegre kentinin yoksul Restinga mahallesinden geliyor ve daha önce kendi yerel topluluğunu desteklemek amacıyla hayır girişimlerinde yer aldı. Bu durum, oyuncunun Brezilya'daki sosyal meselelere ve en çok ihtiyaç duyan kesimlere gösterdiği ilgiyle de örtüşüyor.

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