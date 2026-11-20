Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Raphinha, milli takım performansları etrafında süren tartışmalar nedeniyle çalkantılı günler yaşıyor. Brezilyalı oyuncu, kulüp ve milli takım sorumluluklarını yönetme biçimi yüzünden hem İspanya'da hem de Brezilya'da birbirinden farklı eleştirilerin hedefi oldu.

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İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, Raphinha her iki taraftan gelen eleştirilerden rahatsız. Brezilyalı oyuncu, hakkında çıkan tartışmaların hiçbir mantığa dayanmadığını ve yalnızca gereksiz bir kriz yaratmayı amaçladığını düşünüyor.

Barcelona'da bazı çevreler, Brezilya Milli Takımı'nın hazırlık maçları için yaptığı davetleri itiraz etmeden kabul ettiği gerekçesiyle Raphinha'yı pervasızlıkla suçluyor. Öte yandan oyuncu, ülkesinde tam tersi yönde eleştirilerle karşı karşıya kalıyor; bazıları onu Barcelona'ya ülkesinden daha fazla önem vermekle itham ediyor.

Brezilyalı kanat oyuncusu, bu eleştirilerin hem kulübün ve milli takımın hem de kendi çıkarına uygun gördüğü kararları alabilme yetisini göz ardı ettiğini düşünüyor. Raphinha, iki tarafın da kendisine herkes için en iyisini belirleyemeyecek biriymiş gibi davranmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Raphinha, son dönemde yaşadığı sakatlıkların Brezilya Milli Takımı'nda forma giydiği sırada geldiğinin ve bunun Barcelona'yı endişelendirdiğinin farkında. Ancak oyuncu bu durumu tamamen bir tesadüfe bağlıyor ve aynı sakatlıkların Katalan ekibinin formasını giyerken de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyerken de aynı ölçüde yaşanabileceğini vurguluyor.

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Barcelona'nın yıldızı, her iki taraftan da bu eleştirilere maruz kalmasını anlaşılmaz buluyor. Özellikle hem kulübü hem de milli takımı için elindeki her şeyi verdiğini ve iki takıma hizmet etmek için hiçbir çabadan kaçınmadığını düşünüyor.

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Bu nedenle Raphinha, önümüzdeki günlerde kamuoyu önünde konuşarak görüşlerini açıklamayı ve maruz kaldığı eleştirilere karşı tepkisini dile getirmeyi planlıyor. Oyuncunun amacı, süregelen tartışmalara son vermek.

Brezilyalı oyuncu, etrafında koparılan krizin boyutunun abartılı ve haksız olduğuna inanıyor. Bu durum onu sessizliğini bozmaya ve İspanya ile Brezilya'daki birbiriyle çelişen eleştirilere karşı tutumunu savunmaya yöneltiyor.

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Flick'in bir numaralı silahı

Raphinha, teknik becerileri, hücumdaki çok yönlü rolleri ve sahadaki liderlik karakteri sayesinde takımdaki yerini sağlamlaştırarak son yıllarda Barcelona'nın en önemli hücum oyuncularından biri haline geldi.

Brezilyalı oyuncunun önemi yalnızca attığı goller ve yarattığı pozisyonlarla sınırlı kalmadı. Büyük maçlarda takımın performansına yön verebilme yeteneği de onu teknik ekibin tüm kulvarlarda güvendiği isimlerden biri yaptı.

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Bu sezon Raphinha'nın hücumdaki rolünde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Hans Flick'in onu santrforda görevlendirmesi, oyuncunun gol sayılarına olumlu yansıdı.

19 gol atıp 3 asist yapan oyuncu, alışık olduğu kanat pozisyonunun dışında da farklı hücum çözümleri üretebildiğini kanıtladı.

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Oyuncu bu yıl fiziksel açıdan da zorlu bir dönem geçirdi ve art arda kas sakatlıkları yaşadı. Bunların en dikkat çekeni, mart ayında Fransa ile oynanan hazırlık maçında geçirdiği arka adale sakatlığıydı. Bu sakatlık nedeniyle Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile oynadığı iki maçta forma giyemedi.

Sorunları bununla da bitmedi. Dünya Kupası'nda forma giyerken bir kas sakatlığı daha yaşayan Raphinha'nın sıkıntıları, geçtiğimiz eylül ayında yeniden baş gösterdi.

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Öte yandan Raphinha, geçtiğimiz ekim ayında kendisine sürekli ağrı veren bir kistin alınması için sol kulağından küçük bir ameliyat geçirdi. Oyuncu aynı ayın başında kafasına bir darbe almıştı. Kısa sürede antrenmanlara ve maçlara dönen Raphinha, sakatlık bölgesini korumak için koruyucu bir bant kullanıyor.

Bu gelişmeler, Raphinha'nın Barcelona projesinde önemli bir rol oynamaya devam ettiği bir döneme denk geliyor. Oyuncu, kulüple sözleşmesini iki yıl daha uzatmış ve iki taraf da önümüzdeki dönemde birlikteliklerini sürdürme isteklerini teyit etmişti.