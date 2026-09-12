Raphinha'nın Barcelona formasıyla sergilediği parlak performansı artık sıra dışı bir çıkış ya da geçici bir parıltı olarak değerlendirmek mümkün değil; zira rakamlar, Brezilyalı yıldızın Katalan kulübünün tarihine açık bir iz bırakan en önemli hemşehrileri arasına girecek bir aşamaya ulaştığını doğruluyor.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi serüvenine başladığı maçta Feyenoord filelerine iki gol bırakan Raphinha, Katalan ekibiyle kıtasal turnuvadaki idolü Neymar'ın rakamlarını yakalamış oldu ve Barcelona'da parlayan seçkin Brezilyalı yıldızlar kervanına daha da yaklaştı. Bu isimlerin başında Evaristo, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ve Neymar geliyor.

"Sport" gazetesine göre Raphinha, 4 yıl önce Barcelona'ya bazı hemşehrilerinin gelişine eşlik eden büyük gürültü olmadan geldi; ancak çalışması, profesyonelliği, azmi, kalitesi ve zorlukları aşma yeteneği sayesinde kulüp taraftarının güvenini kazanmayı ve kendisini takımın en önemli unsurlarından biri hâline getirmeyi başardı.

Hansi Flick'in bu dönüşümde merkezî bir rolü oldu. Alman teknik adam, oyuncunun yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanın yolunu buldu ve her sezon onu yeni meydan okumalara itti. Raphinha da bunu kabullenerek bir güç noktasına dönüştürmeyi başardı.

Sıra dışı bir başlangıç

Raphinha, sezona tarihî bir başlangıç yaşıyor. Net bir santrfor konumuna geçen oyuncu, kaptanlık pazubandını da taşıyarak ilk 5 resmî maçında 8 gol kaydetmeyi başardı: La Liga'da 6 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol.

Brezilyalı oyuncu, Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin yokluğunu telafi etmeye ihtiyaç duyduğu ve Julian Alvarez'in transferinin de tamamlanamadığı bir dönemde, net santrfor rolünü büyük bir verimlilikle oynayabildiğini kanıtladı.

Mevcut performansıyla Raphinha, olağan tehlikesini ya da etkisini kaybetmeden yeni bir mevkiye uyum sağlamayı başararak Avrupa'nın en golcü oyuncularından biri hâline geldi.

Şampiyonlar Ligi onun sahası

Feyenoord'un sahası, Raphinha'nın bu sezonki en önemli maçlarından birine tanıklık etti; oyuncu, sıra dışı bir performans sergilediği yağmurlu bir gecede iki gol kaydetti.

Bu çift gol yalnızca golleri kaydetme biçimi nedeniyle değil, tarihî bir değer taşıması bakımından da önemliydi. Raphinha bu gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 10 Brezilyalısı listesine girdi; ayrıca bu goller, turnuvada Neymar'ın Barcelona ile yakaladığı rakamları eşitlemesine yardımcı oldu.

Raphinha, Barcelona formasıyla çıktığı 34 Avrupa maçında 21 gol atıp 18 asist yaparak toplam 39 doğrudan gol katkısına ulaştı.

Neymar ise 2013-2014 ile 2016-2017 arasında Barcelona ile geçirdiği dört sezonda, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 40 maçta 21 gol atıp 19 asist yaparak toplam 40 gol katkısı yaptı.

Dikkat çeken nokta ise Raphinha'nın bu rakamlara daha az dakikada ulaşmış olması. Zira Raphinha Şampiyonlar Ligi'nde 2610 dakika sahada kalırken, Neymar 3408 dakika görev yaptı; bu da golcü verimlilik açısından Raphinha'ya daha iyi bir ortalama kazandırıyor.

Yine de Neymar'ın önemli bir tarihî üstünlüğü kalıyor; zira Luis Enrique yönetiminde takımın tarihî bir üçlemeye ulaştığı sezonda, 2015 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Neymar: Özel bir rol model

Çocukluğunda Raphinha'nın idolü Ronaldinho Gaucho'ydu; özellikle de eski Barcelona yıldızının oyuncunun babasıyla bir dostluk ilişkisi bulunması nedeniyle. Ancak daha sonra Neymar, bugünkü Barcelona yıldızının kalbinde özel bir yer edindi.

Raphinha her zaman Neymar'ı, modern çağda Brezilya'dan çıkan en büyük yeteneklerden biri olarak gördü. Brezilya Millî Takımı'nda birlikte forma giymeleri de aralarındaki ilişkiyi güçlendirmek için bir fırsat oldu ve bu ilişki sonrasında sahanın dışında da güçlü bir dostluğa dönüştü.

Geçtiğimiz mayıs ayında Carlo Ancelotti Dünya Kupası için Brezilya kadrosunu açıkladığında, Raphinha ve eşi Natalia, millî takım kadrosuna geri dönmesi nedeniyle Santos'taki Neymar'ı tebrik etmek için ilk iletişime geçenler arasındaydı.

Bu nedenle Neymar'ın Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ndeki rakamlarını eşitlemek, kulübe geldiği günden bu yana kendisine koyduğu hedefe -adını Barcelona tarihine kazımaya- yeni bir adımla yaklaşan Raphinha için özel bir tat taşıyor.

Mevcut veriler ise bu hikâyenin burada durmayacağına işaret ediyor; zira Barcelona, Raphinha'nın takım içinde ulaştığı konumu yansıtan bir adımla, sözleşmesini iyileştirmeyi ve uzatmayı çoktan düşünmeye başladı.