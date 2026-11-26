Brezilya'nın geçici kaptanı Raphinha, cumartesi günü Singapur'da Japonya ile oynanacak hazırlık maçında zorlu bir sınav bekliyor. Houston'da bu yaz oynanan Dünya Kupası maçının rövanşı niteliğindeki karşılaşma, Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'nun sekiz yıllık görev süresinin son iki maçına hazırlandığı döneme denk geliyor.

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Geçici kaptan zorlu bir mücadele bekliyor

Asıl kaptan Marquinhos sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği için Raphinha, Singapur Ulusal Stadyumu'nda hem kaptanlık pazubandını takacak hem de ikonik 10 numaralı formayı giyecek. Japonya, haziran ayında Dünya Kupası'nın son 32 turunda geriye düşüp 2-1 kaybettiği maçın rövanşını almak istiyor. Öte yandan 58 yaşındaki Moriyasu, Suudi Arabistan'daki karışıklık nedeniyle Asya Kupası'nın 2027 başından 2027 Aralık ayına ertelenmesinin ardından görevinden planlanandan erken ayrılıyor.

Moriyasu'nun görev süresi sona yaklaşırken Raphinha'nın Japonya'dan disiplinli bir mücadele beklemesi, Singapur'daki bu hazırlık maçını sıradan bir karşılaşmanın ötesine taşıyor. Maç sonucu veya toplam gol bahisleri yapmayı düşünüyorsanız megapari promosyon kodumuzu girerek yeni hesaplara sunulan ek bonus kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Takıma dönen forvet liderlik görevini üstleniyor

Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle haziran ayında Teksas'taki karşılaşmayı kaçıran Barcelona forveti, bu sezon attığı 15 golle La Liga'nın gol kralı olarak formda bir şekilde takıma dönüyor. Ayrıca Japonya'nın, geçen ekim ayında Tokyo'daki hazırlık maçında geriden gelerek 3-2 kazandığını ve beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı A millî takım düzeyinde ilk kez yendiğini de biliyor.

Moriyasu'nun görev süresi sona yaklaşırken Raphinha'nın Japonya'nın taktik açıdan zorlu bir sınav olacağı uyarısı, Singapur'da merak uyandıran bir millî maça işaret ediyor. Maç veya oyuncu bahisleri için Birleşik Krallık'ta yeni bir hesap açıyorsanız bet365 bonus kodumuzu girerek hoş geldin bahis kredilerinden yararlanabilirsiniz.

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Cumartesi günkü maç öncesinde konuşan Raphinha şunları söyledi: "Benim için Japonya'ya karşı oynamak bir Dünya Kupası maçı gibi. Çok zor, karmaşık bir maç olacağını düşünüyorum ama bana göre bu maçlar hangi seviyede olduğumuzu ve yalnızca sahada bireysel olarak değil, takım olarak da neleri geliştirebileceğimizi görmek açısından önemli. Güçlü bir takıma karşı iyi bir sınav olacak."

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Ancelotti, görevden ayrılacak meslektaşının yetkinliğini övdü

Brezilya'nın Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e elenmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, yeni bir dönemi başlatmak için genç bir Brezilya kadrosunu Asya'ya getirdi .

Cuma günü basın mensuplarına konuşan İtalyan teknik direktör şöyle dedi: "[Japonya] Dünya Kupası'nda bize karşı gerçekten çok iyi mücadele etti. Zor bir maçtı. Yarın da zor bir maç olacak çünkü hem savunmada hem hücumda gerçekten çok iyi organize oluyorlar. Gelişmek ve genç oyuncularımıza deneyim kazandırmak için çekişmeli bir maç oynamamız gerekiyor."

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Ancelotti, Moriyasu'nun Avrupa'da da teknik direktörlük yapabileceğini söyledi. Japonya Futbol Federasyonu ile başlangıçta Şubat 2027'ye kadar sürecek kısa vadeli sözleşmesi erken sona yaklaşan Moriyasu için şu ifadeleri kullandı: "Millî takımla çalışacak zamanı oldu. Güçlü, gerçekten çok iyi organize olmuş bir takım kurdu. Bence çok iyi bir iş çıkardı ve dünyanın her yerinde antrenörlük ve teknik direktörlük yapmak için gereken bütün özelliklere sahip."

Salı günkü son maçların ardından görev değişimi

Cumartesi günkü karşılaşmanın ardından Moriyasu, 17 Kasım Salı günü Paraguay'a karşı son kez takımın başında olacak ve görevi 23 yaş altı millî takım teknik direktörü Go Oiwa'ya devredecek. Görevi devralacak Oiwa'nın, 23 Aralık 2027 ile 21 Ocak 2028 arasına ertelenen Asya Kupası öncesinde mart ayında evlerinde oynanacak bir hazırlık maçında ilk kez takımın başına geçmesi bekleniyor. Brezilya da salı günü ev sahibi Singapur'a karşı oynayarak 2026 maç programını tamamlayacak.