Raphinha, La Liga'ya ayrılmadan önceki durumundan daha kötü bir şekilde dönerken Vinicius Junior, gittiği zamankinden daha yüksek bir moralle geri geliyor. Bu tablo, oyuncuların kulüplerine ve milli takımlarına karşı hissettiklerinin dönemlere ve koşullara göre nasıl değişebildiğini gözler önüne seriyor.

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İspanyol gazetesi AS'nin haberine göre, Raphinha Brezilya'da istisnai bir vaka. Taraftarların bir kesimi, 18 yaşında ülkeden ayrılan ve büyük kulüplerden birinin altyapısından yetişmeyen oyuncuyu kendilerinden biri olarak görmüyor.

Raphinha, Internacional ya da Grêmio formasını hiç giymeden Porto Alegre şehrinin yoksul mahallesi Restinga'dan çıktı. Futbolunu, maddi imkânların bulunmadığı, futbolun toprak sahalarda zorlu koşullarda oynandığı mahalle sahalarında geliştirdi. Öyle ki oyuncuların spor kıyafeti alacak parası bile yoktu.

O sahalarda takımları birbirinden ayırmanın tek yolu, iki takımdan birinin formalarını çıkarmasıydı. Raphinha daha sonra Avaí'ye ulaşmayı başardı ve buradan Portekiz'e transfer oldu.

Barcelona'ya gelmeden önce Raphinha, transfer piyasasında adeta bir mala dönüşen ve ardından futbolun hafızasından silinip giden yüzlerce Brezilyalı oyuncudan biriydi.

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Şimdi ise Barcelona'nın liderlerinden biri haline geldi. Teknik direktör Carlo Ancelotti de ona Brezilya Milli Takımı'nda liderlik rolü verdi. Ancak bu durum, Katalan kulübüyle sözleşme yenilemesinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ülkesinde eleştirilere maruz kalmasının önüne geçmedi.

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Singapur maçında kırmızı kart görmesi de yalnızca sıradan bir olay olmayabilir. Zira bu olay, büyük baskıyla karşı karşıya kaldığı yorucu bir basın toplantısından sadece birkaç gün sonra yaşandı.

Vinicius Junior'ın durumu ise tamamen farklı. Real Madrid'in gelecek planları kapsamında erken yaşta kadrosuna kattığı oyuncu, Brezilya'dan genç yaşta ayrılmış olsa da gitmeden önce ülkesinde zaten tanınan bir isimdi.

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Ayrıca Vinicius, popüler ve dünya çapında geniş bir taraftar kitlesine sahip kulüplerden biri olan Flamengo'nun altyapısından yetişti. Bu da ona Brezilyalı taraftarlar nezdinde farklı bir konum kazandırdı.

Real Madrid yıldızı, taraftarların büyük bir kesimi tarafından seviliyor ancak efsane statüsüne ulaşmış değil. Brezilya'yı Dünya Kupası zaferine taşıyamasa da taraftarlara büyük mutluluk ve umut yaşatan Neymar'ın sahip olduğu konuma da sahip değil.

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2002'den bu yana pek çok oyuncu gibi Vinicius da Brezilya Milli Takımı'nın üst üste gelen başarısızlıklarının bedelini ödüyor. Ülkesini temsil etme isteği ve iki Singapur maçında sergilediği iyi anlar taraftarlardan övgü alsa da 5 kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya ondan daha fazlasını bekliyor.

Vinicius, rotasını düzeltmek ve maruz kaldığı eleştirileri geride bırakmak için adımlar attı. Ancak milli takımın düşen sonuçları nedeniyle Brezilyalı taraftarları saran derin hayal kırıklığı ortamında ilginin odağı artık o değil.

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Taraftarlar artık kulüp düzeyinde yaşananlarla daha çok ilgileniyor. Flamengo lig şampiyonluğunu ilan etmeye yaklaşırken Corinthians, Grêmio ve Internacional ciddi bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Öte yandan Brezilya'nın Asya'da oynadığı hazırlık maçları aynı ilgiyi görmüyor. Özellikle bu maçlar taraftarlara, gelir elde etmeyi amaçlayan ticari karşılaşmalardan ibaret görünüyor ve heyecanla beklenen bir futbol etkinliğinden çok bir yük olarak algılanıyor.

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Zira Brezilyalı taraftarların şu anda tek bir hedefi var: Dünya Kupası'nı altıncı kez kazanmak ve uzun süredir beklenen altıncı yıldıza ulaşmak.