Brezilya Federasyonu bugün çarşamba sabahı resmi bir açıklama yayımlayarak, Raphinha'nın milli takımıyla Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçında sakatlanmasının ardından, tedbir amaçlı olarak Barcelona'ya döndüğünü duyurdu.

Raphinha, Seleção'nun 4-2 kazandığı maçta bir penaltı golü kaydetti, ancak sağ uyluğunda meydana gelen şişlik nedeniyle ilk devrenin bitiminin ardından maçı terk etti.

Böylece Raphinha, Brezilya'nın 3 Ekim'de Hindistan'a karşı oynaması planlanan hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Katalan Mundo Deportivo gazetesine göre, Barcelonalı oyuncuya yapılan tıbbi tetkikler sakatlığının ciddi olmadığını doğruladı; ancak oyuncu bundan rahatsızlık duyuyor ve gereksiz herhangi bir riskten kaçınmak akıllıca bir tercihti.

Brezilya Federasyonu açıklamasında Raphinha'nın "kas ödemi" yaşadığını belirtti ve bu nedenle Hindistan maçı öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Raphinha, Barcelona'nın tıbbi ekibinden tedavi görmek üzere en kısa sürede dönmeyi planlıyor. Barcelona'ya varır varmaz durumunu değerlendirmek ve uluslararası ara döneminin bitiminin ardından oynanacak ilk maçtan itibaren Hansi Flick yönetiminde sahaya çıkmaya hazır olması için iyileşmesini hızlandırmak amacıyla ek tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor.

Raphinha, bu sezon mevkisinin değişmesi ve santrfor olarak oynamasının ardından özellikle Barcelona'nın en parlak yıldızlarından biri kabul ediliyor; zira Katalan kulübüyle çıktığı yalnızca 8 maçta 14 gol kaydetti.



