Raphinha, Barcelona taraftarlarının isteğini yerine getirdi: Yamal ve Pedri'ye özel motivasyon

Barcelona, La Liga'nın 12. haftasının zirve mücadelesinde bu akşam ev sahibi Atletico Madrid'e karşı Metropolitano Stadı'nda ağır bir sınav verecek.

Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona kafilesinin Madrid'deki Hilton Oteli'ne ulaştığını, oyuncuların burada öğle yemeğini yiyeceğini ve maç saatine kadar bir süre dinleneceğini aktardı.

Yaklaşık 50 taraftar Barcelona'nın A takımını karşıladı; otobüsten indikleri sırada en çok tezahürat ve destek alan oyuncular arasında Lamine Yamal ve Pedri vardı.

Bir kısmı Barcelona, bir kısmı da İspanya Milli Takımı forması giyen taraftarların yanında durup onlarla ilgilenen ve isteklerine karşılık veren tek oyuncu Raphinha oldu.

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Brezilyalı yıldız, kendisinden bunu talep eden tüm taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirmek ve imza vermek için en az 5 dakika ayırdı; ayrıca Barcelona ve Brezilya Milli Takımı formalarına imzasını attı.

Bu maç, önümüzdeki milli ara sırasında ülkesinin milli takımına katılmadan önce Raphinha'nın Barcelona forması altındaki son maçı olacak.

Barcelona, 30 puanla La Liga puan tablosunun lideri konumunda; ezeli rakibi Real Madrid'in averajla önünde yer alırken, Atletico Madrid 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor.