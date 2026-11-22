Barcelona'nın kaptanı Raphinha, Katalan ekibinin heyecan verici bir geri dönüşle kazandığı Villarreal maçında takımının ikinci golünde kilit rol oynadı. Brezilyalı yıldız, gol atanlar ya da asist yapanlar arasında adı geçmese de atağın başlangıcında olağanüstü bir efor ortaya koydu.

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Barcelona, bugün pazar günü Camp Nou'da Villarreal karşısında iki gollük dezavantajı 3-2'lik bir galibiyete çevirmeyi başardı. Ev sahibi ekip, Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi'nin golleriyle erken öne geçti. Katalan ekibi ikinci yarıda Gerard Martín'in golüyle geri dönüşe başladı, ardından Fermín López eşitliği sağladı ve geri dönüş, Pau Navarro'nun kendi kalesine attığı golle tamamlandı.

Fermín López, Barcelona'nın ikinci golünü Lamine Yamal'ın asistiyle atsa da atağın başlangıcında Raphinha'nın önemli bir hareketi vardı. "Marca" gazetesinin aktardığına göre Brezilyalı oyuncu bu pozisyonda yalnızca hücum becerileriyle değil, mücadeleci ruhu ve savunma bölgelerine dönüp takım arkadaşlarına yardım etmeye hazır olmasıyla da takım içindeki büyük değerini gösterdi.

Pozisyon, Pedri'nin orta sahada topu kaybetmesiyle başladı. Villarreal, Barcelona savunmasında oluşan boşluklardan yararlanarak hızlı bir kontratak yapma fırsatı yakaladı. Ancak Raphinha büyük bir hızla devreye girdi ve rakip tehlikeli bölgelere ulaşmadan tehlikeyi önlemek için son sürat geri koşmaya karar verdi.

Barcelona kaptanı duruma büyük bir hızla müdahale etti, birkaç Villarreal oyuncusunu geçti ve korner bayrağına yakın bir noktada topu kazanmayı başardı. Böylece rakibin kontra atağını bitirerek takımına savunmadan hücuma geçmek için yeni bir fırsat verdi.

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Ancak Raphinha'nın rolü topu kazanmakla sınırlı kalmadı. Brezilyalı oyuncu ileri doğru hareketini sürdürdü ve Barcelona'nın hızlı kontra atağının kuruluşuna katıldı. Takım arkadaşlarına yaptığı paslarla takımın Villarreal ceza sahasına doğru ilerlemesine yardımcı oldu ve sonunda topu golün asistini yapan Lamine Yamal'a aktardı.

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Lamine Yamal pasını Fermín López'e gönderdi, o da fırsatı değerlendirmekte tereddüt etmeyerek topu ağlara yolladı ve Barcelona'nın ikinci golünü kaydetti. Bu pozisyon takımın kolektif oyununu yansıttı ve başarılı atakların her zaman son dokunuşu ya da asisti yapan oyuncudan başlamadığını gösterdi.

Bu pozisyon, Raphinha'nın Barcelona'daki liderlik rolünü de gözler önüne serdi. Teknik direktör Hansi Flick, Brezilyalı oyuncuyu sezon başında takım kaptanı olarak seçmişti. Soyunma odasında bazı değişikliklerin ve etkili eksiklerin yaşandığı bir döneme denk gelen bu kararla Raphinha, takım arkadaşlarına saha içinde ve dışında liderlik etme sorumluluğunu üstlendi.

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Raphinha'nın kaptanlık pazubandını takması, soyunma odasındaki konumuyla bağlantılıydı. Takım arkadaşları, pazubandı resmen almadan önce bile onun takım üzerindeki etkisini çok iyi biliyordu. Bu durum, oyuncuları motive etme ve takım için mücadele etme sorumluluğunu üstlendiği pek çok anda kendini gösterdi.

Brezilyalı oyuncu bu sezon Flick'in güvenini hak ettiğini kanıtladı. Hücumdaki etkisinin yanı sıra pres, top kazanma ve savunma hattına destek konusunda ortaya koyduğu büyük fiziksel eforla Alman teknik adamın en çok güvendiği isimlerden biri haline geldi.

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Villarreal karşısındaki ikinci gol pozisyonu, bu liderlik karakterini açıkça yansıtıyor. Raphinha, rakibin kontra atağını izlemekle ya da takım arkadaşlarının müdahalesini beklemekle yetinmedi. Topu kazanmak için uzun bir mesafe geri koştu, ardından Barcelona'nın önemli bir golüyle sonuçlanan atağa katılmak için koşmaya devam etti.

Spot ışıkları golü atan Fermín López'e ve asisti yapan Lamine Yamal'a çevrilmiş olsa da Raphinha'nın atağın başlangıcında ortaya koyduğu performans da övgüyü hak ediyor. Çünkü onun müdahalesi, Barcelona'ya ikinci golü bulma ve Villarreal karşısındaki geri dönüşünü sürdürme fırsatı veren dönüm noktası oldu.