Raphinha, aile içi anlaşmazlık: Babası, oğlunun imaj haklarının %80’ini elinde tutuyor

Brezilya’dan, Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımıyla mücadele eden ancak şu anda sakat olan Barcelona kanat oyuncusu Raphinha’nın ekonomik durumuna ilişkin sansasyonel haberler geliyor; bu haberler, eski futbolcu Vampeta’nın ciddi bir aile sorununa ilişkin yaptığı açıklamaların ardından ortaya çıktı.





Söz konusu olan, Raphinha'nın babasıyla yaşadığı bir aile anlaşmazlığı: Futbolcu, eşiyle birlikte 10 milyon avroya bir konak satın almaya çalışmış, satın alma konusunda anlaşmaya varmış, ancak imza anında konak bedelini karşılayamayacağını fark etmiş. Bu durum, çift için beklenmedik bir gelişme olmuş ve ikisi de bu durum karşısında şaşkına dönmüş.

Bunun üzerine kadın, tüm aileyi bir araya getirerek tüm bunların nasıl olduğunu anlamaya çalıştı: o anda Raphinha, imaj haklarının %80’inin babasına gittiğini, kendisinin ise sadece %20’sini aldığını öğrendi. Pratikte sadece futbolcu maaşıyla geçinen Raphinha, bu maaşın önemsiz bir rakam olmadığını kabul etse de, tam da bu engel nedeniyle hayal ettiği hayatı kuramıyor.



