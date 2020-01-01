Raphael Varane: Umarım oyuncular için en uygun takvim oluşturulur

Fransız futbolcu Raphael Varane, yeni sezon için belirlenecek programın oyuncular için en sağlıklı şekilde oluşturulmasını umuyor.

'in başarılı oyuncusu Raphael Varane, yeni bir futbol takvimi oluşturulurken oyuncuların iyiliğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Varane, FFF TV'ye verdiği demeçte, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen Avrupa Şampiyonası hakkında, "Programa adapte olabilmeliyiz. Zaten oldukça yoğun bir programımız vardı. Umarım oyuncular için zor ve imkansız olmayan bir takvim oluşturulabilir. Antrenmanlara ve maçlara tekrar ne zaman dönebileceğimize bakacağız. Onların oluşturacağı programa göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2011 yazında Real Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki Varane, İspanyol deviyle dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken ülkesi ile 2018 yılındaki Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı başardı.

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