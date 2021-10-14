Rap yıldızı Drake, Bayern Münih'in yıldızına inanılmaz golünün ardından mesaj attı

Alphonso Davies, Panama karşısında Kanada adına muhteşem bir gol kaydetti.

Kanada için hücumda daha fazla rol oynayan Bayern Münih'in yıldızı, Çarşamba günü, Dünya Kupası elemelerinde, Panama'ya karşı ülkesini öne geçiren bir gol attı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake, Bayern Münih'li yıldızın golünün ardından Alphonso Davies'e bir görüşme ayarlaması için mesaj attı.

Sahanın yarısını hızla koşarak Sam Adekugbe'den top çalan Alphonso Davies ardından ceza sahasına girdi ve attığı şut ile kaleci Luis Mejia'yı çaresiz bıraktı. Bayern Münih'in yıldızının bu golü Kanada'yı 66. dakikada 2-1 öne geçirirken karşılaşmanın düğümünü açtı ve maç 4-1 Kanada üstünlüğü ile sonuçlandı.

Görünüşe göre şarkıcı Drake, vatandaşının yeteneğinden oldukça etkilendi ve ona bir mesaj attı.

Drake, Alphonso Davies'e ne yazdı?

Herdman on Davies: He just got a text from @Drake. Drake wants to meet the boys. #OVO #ForCanada #CANMNT — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) October 14, 2021

Kanada Teknik Direktörü John Herman karşılaşmanın ardından Drake'in Alphonso Davies'e mesaj atarak takım ile bir görüşme talep ettiğini söyledi.

Alphonso Davies is good at what he does. 🔥 pic.twitter.com/kfsw9WlO9o — Major League Soccer (@MLS) October 14, 2021

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John Herman'ın öğrencileri, Panama karşısında 5. dakikada geriye düştüler ve beraberliği 28. dakikada yakaladılar.

Davies'in 66. dakikada gelen golü ülkesi için büyük bir adım oldu. Çünkü Kanada, 2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler elemelerinin puan tablosunda bu sonucun ardından üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Amerika'nın 1 puan gerisindeler. Panama'ya kaybetmeleri halinde dördüncü sıraya düşebilirlerdi.

Kanada, Dünya Kupası elemelerinde 8 maç daha yapacak. 13 Kasım'da Kosta Rika ve 17 Kasım'da grup birincisi Meksika ile karşı karşıya gelecekler.

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