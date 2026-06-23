Rangnick: Messi, bizim gözümüzde tarihin en iyisi olduğunu kanıtladı

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Pazartesi günü Lionel Messi’nin futbol tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu vurguladı ve 39 yaşındaki oyuncunun tek bir maçta iki gol atma başarısına büyük saygı duyduğunu ifade etti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Arjantin'in Avusturya milli takımını 2-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Rangnick şunları söyledi: "Lionel Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğu bizim için önceden belliydi ve Pazartesi günü bunu yine muhteşem bir şekilde kanıtladı."

Rangnik, maçın bitimine kısa bir süre kala gelen Messi’nin ikinci golünde, Avusturyalı oyuncuların şanssızlığının ve iki kez topu uzaklaştırmada başarısız olmalarının da etkili olduğunu belirtti.

Avusturyalı teknik direktör, Arjantin’in ilk golüyle sonuçlanan pozisyonun hemen öncesinde Avusturyalı oyuncu Xavier Schlager’in yere düştüğü anı, video yardımlı hakem sisteminin (VAR) saha hakemine inceleme talebinde bulunmaması nedeniyle eleştirdi.

Arjantinli kaptanın, maçın bir bölümünde kontrol altında tutulmasına rağmen iki gol atmayı başarması sorulduğunda Rangnick, “İşte bu yüzden o Messi” diye yanıt verdi.

Rangnik, Arjantin kaptanının kalitesine ve değerine dikkat çekerek şunları ekledi: “Maçı belirleyecek bir sonuca ulaşmak için çok fazla pozisyona ihtiyacı yok.”