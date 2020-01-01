Avrupa Ligi

Rangers - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

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Ryan Babel Galatasaray Hajduk Split
AA
Sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi'ne katılmak için Rangers'la karşılaşacağı mücadelede Andris Treimanis düdük çalacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs  üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

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