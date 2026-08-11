Rangers FC'nin lig şampiyonu olduğu son sezonu görmek için 2020/21 İskoçya Premiership sezonuna dönmek gerekiyor.

Ancak teknik direktör Philippe Clement yönetimindeki Rangers, Glasgow'un mavi tarafı için 2026/27 sezonunun zaferle sonuçlanmasını umuyor.

Peki Rangers, İskoçya Premiership tacını ezeli rakibi Celtic'ten geri almaya çalışırken bu sezon için Rangers biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

GOAL, 2026/27 sezonunda Rangers'ı canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu gösteriyor.

Yaklaşan Rangers 2026/27 fikstürü ve biletler

Aşağıda, Rangers'ın 2025/26 sezonundaki yaklaşan iç saha maçlarını bulabilirsiniz:

Rangers 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Rangers'ın İskoç futbolunun iki baskın gücünden biri olması, dünya çapında büyük talep yaratıyor. Ibrox'taki maç günü biletleri, sıradan lig maçlarının yanı sıra eleme usulü kupa karşılaşmaları için de sık sık tükeniyor.

Standart bilet satın almanın birincil yolu, doğrudan resmi Rangers bilet portalı (tickets.rangers.co.uk) üzerinden geçiyor.

Biletler genellikle üç ayrı aşamada dağıtılıyor:

Sezonluk kombine sahipleri (öncelikli yenilemeler ve Avrupa paketi ekleri) MyGers üyeleri (sadakat puanı kademelerine göre sıralanır) Genel satış (yalnızca üyelere ayrılan biletler tahsis edilmeden kalırsa kamuya açık olarak sunulur)

Çıkış tarihleri için resmi kulüp portalını takip edin.

Genel kontenjanlar tükenirse, ikincil pazar yerleri taraftarlara alternatif yeniden satış seçenekleri sunar. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka yeniden kontrol edin.

Rangers - Celtic maçları ne zaman?

Old Firm rekabetini sahada izlemek istiyorsanız, Rangers - Celtic maçlarının biletlerini bulmak zor olabilir. Rekabetin geçmişi 1888'e kadar uzanırken, bu karşılaşma arkasında büyük bir tarih barındıran son derece sert bir eşleşme. Bilmeniz gereken her şey aşağıda.

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 20 Eylül 2026 Pazar, 12:00 Celtic - Rangers Celtic Park, Glasgow Bilet Al 2 Ocak 2027 Cumartesi, 15:00 Rangers - Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Bilet Al 27 Şubat 2027 Cumartesi, 15:00 Celtic - Rangers Celtic Park, Glasgow Bilet Al Mayıs 2027 (TBD) Rangers - Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Bilet Al

Rangers sezonluk kombine biletleri nasıl alınır?

Sezonluk kombine, 2026/27 sezonunda Ibrox'taki 19 iç saha lig maçının tamamı için size ayrılmış bir koltuğu garanti etmenin tek yoludur.

Bu sezon yetişkin sezonluk kombine biletlerinin fiyatı yaklaşık £480+'dan başlıyor; yaşlılar ve gençler için indirimler de bulunuyor.

45.000'den fazla sezonluk kombine sahibi ve sürekli olarak %98'i aşan yenileme oranları nedeniyle, yeni sezonluk kombineler edinmek son derece zor. Resmi bekleme listesine katılmak için taraftarların aktif bir MyGers üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Ibrox Stadium çevresinde nerede kalınır?

Rangers'ın Ibrox'taki bir maçını izlemek için Glasgow'a seyahat ediyorsanız, stadyuma yakın konaklama yerlerine göz atabilirsiniz. Aşağıdaki interaktif harita, stadyuma yakın mesafede nelerin mevcut olduğunu gösteriyor; ancak daha uzakta kalmayı düşünürseniz, şehrin toplu taşıma sistemi ulaşım için kolay seçenekler sunacaktır.

Ibrox Stadium'un tarihi

Ibrox Stadium, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Ibrox bölgesinde, River Clyde'ın güney tarafında yer alıyor. Tesis 1899'da Ibrox Park adıyla açıldı ve o tarihten bu yana Rangers'ın iç saha stadı oldu; elbette bu süreçte çok sayıda yenilemeden geçti. Ibrox, Celtic Park ve Hampden Park'ın ardından İskoçya'nın üçüncü büyük futbol stadı, Birleşik Krallık'ın ise 15. büyük stadıdır ve tamamı koltuklu kapasitesi 50.000'in biraz üzerindedir.

Ibrox zemini, resmi olarak Bill Struth Main (güney), Broomloan Road (batı), Sandy Jardine (kuzey) ve Copland Road (doğu) tribünleri olarak bilinen, tamamı koltuklu dört kapalı tribünle çevrilidir. Her tribün iki katlıdır; tek istisna, Club Deck'in 1991'de eklenmesinden bu yana üç katlı olan Bill Struth Main Stand'dır.

Ibrox, çok sayıda kez İskoçya milli takım maçlarına da ev sahipliği yapmasının yanı sıra, spor dışı birçok etkinliğin de düzenlendiği bir mekan oldu. Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John ve Bon Jovi gibi müzisyenler de burada konser verdi.