Randers'la berabere kalan Galatasaray'ı sıkıntılı günler bekliyor

Sarı-kırmızılılar, Danimarka'da oyun kalitesi anlamında tatmin etmedi.

YORUM | Burak Özdemir @burakozdemr

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaştı.

Fatih Terim, Giresunspor maçının 11'inde yer alan Diagne, Sacha Boey, ve Feghouli'ye yer vermedi. Marcao cezası, Cicaldau da format gereği ilk 11'de yer almadı.

Takım savunması yok gibi

Chelsea ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alman antrenör Thomas Tuchel, Porto maçından sonra aynen şunu söylemişti; "Sahadaki mücadelenin bir kısmı da rakibi oynatmamaktır." Galatasaray, bu sezon oynadığı maçların hiçbirinde rakibi bozan bir oyun sergileyemedi.

Sarı - kırmızılıların top rakibe geçtiğindeki kurgusu çok verimsiz. Son olarak Randers da pas hatası yapmadığı sürece pozisyonların birçoğunu tamamlama başarısı gösterdi.

İlk yarıda Randers, Galatasaray'dan daha net pozisyonlar buldu ancak bitiricilik konusunda sıkıntılar çektiler.

İkinci yarı daha da kötü

İkinci 45'te Galatasaray'ın sahada ilk yarıdaki halinden daha etkili olmasını beklerken tam tersi oldu. Önde baskı kuran Randers golü de buldu. Sarı - kırmızılıların durağan ve yavaş oyunu Danimarka ekibinin daha etkili olmasına sebep verdi.

Kısa paslarla Galatasaray kalesinde tehlike yaratan Randers, kaptırdığı toplarda karşı faul yaparak savunma yerleşimini hazırlıksız yakalanmasına imkan vermedi. Galatasaray ise Danimarka ekibinin bu anlayışına çare bulamadı.

Her maçın en iyisi Van Aanholt Galatasaray'ın sahada tüm ciddiyetiyle oynayan isimlerinin başında Hollandalı sol bek geliyor. Her rakibe aynı ciddiyetle yaklaşan yıldız oyuncu taraftarların sevgilisi olmaya aday.

Öte yandan geçen sezondan beri en çok eleştirilen isimlerden biri olan Luyindama ilginç bir şekilde Giresunspor maçında Marcao atıldıktan sonra sol stopere geçti ve daha iyi bir performans göstermeye başladı.

Yeterli değil ancak bir yükseliş olduğu kesin.

Son söz

Galatasaray bu kurguda devam edecekse oyununa öncelikle dinamizim katmalı. Çok yavaş oynamanın yanı sıra takım savunmasında çok önemli zaaflar var. Sarı kırmızılılar ilerleyen günlerde sıkıntılı günlerden geçecek.