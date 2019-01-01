Ramsey, Cristiano Ronaldo ile tanışma anını anlattı

Juventus'un yeni transferlerinden Aaron Ramsey, Cristiano Ronaldo hakkındaki düşüncelerini paylaştı...

'un sezon başında kadrosuna kattığı Aaron Ramsey, takım arkadaşı ile ilk tanışma anını anlattı.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Ramsey, Ronaldo'nun takıma ilk katıldığında kendisine çok yardımcı olduğunu belirtirken, "Ronaldo sıradan birisi gibi, çok sıcak kanlı. Elbette dünya futbolunun en iyilerinden birisi ama sadece normal bir adam. Buzları hemen kıran ve size sıradan biriyle konuşuyormuşsunuz hissini yaratan birisi." dedi.

Kulüpte bir aile ortamı olduğunu anlatan Ramsey, şöyle devam etti: "Burada herkes tek bir şeyi başarmaya odaklı: Maçları kazanıp kupaları kaldırmak. Herkes yaptığı işe odaklı ve ne yapması gerektiğinin farkında."

Başarılı orta saha oyuncusu 'den ayrılık sürecine de değinirken, "Ortada birçok karışıklık vardı ve birçok şey havadaydı. Sözleşme durumumla ilgili karar verilmişti ve durum böyleydi. Bu yüzden ben de başka seçenekleri değerlendirmek zorundaydım. Arsenal şu anda bir geçiş döneminde. Birçok kaliteli oyuncuları var ve birçok genç yetenek de yetişmekte. Mutlaka iyi bir yola gireceklerdir ama ben artık sadece Juventus'a odaklandım. Bu görkemli kulüpte önümde inanılmaz bir fırsat var. Bu kulübün bir parçası olmak ve üst seviyelerde başarılar kazanmamız için takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.