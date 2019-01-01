Ramsey, attığı gol için Cristiano Ronaldo'dan özür diledi

Aaron Ramsey, Lokomotiv Moskova maçında Cristiano Ronaldo'nun yeni bir rekoruna engel olan golü için konuştu...

'un Galli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey, maçında kaydettiği gol için 'dan özür diledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü oynanan ve Juventus'un 2-1 kazandığı maçta Cristiano Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Guilherme'nin elinden kaçırdığı ve gol çizgisini geçmek üzere olan topu Ramsey yaptığı dokunuşla ağlara göndermişti.

Ramsey, attığı bu golle Ronaldo'nun da Şampiyonlar Ligi tarihinde 34 farklı takıma gol atan ilk futbolcu olma unvanını almasına engel oldu.

Attığı golle ilgili basın mensuplarına konuşan Ramsey, "Kalecinin topa benden daha yakın olduğunu ve atlayarak topu kurtarabileceğini düşündüm. İçgüdüyle topa dokundum. Cristiano'dan özür dilerim." dedi.