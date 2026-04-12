Ramos, Sevilla'dan aldığı darbenin ardından Atlético Madrid karşısında eski alışkanlığını yeniden sergiledi

Sergio Ramos, kulübün karmaşık bir satış süreci yaşadığı bir dönemde, eski takımı Sevilla'nın Atlético Madrid'e karşı kazandığı zaferi kutladı.

Bu, teknik direktör Luis García Plaza'nın Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda yönettiği ilk maçta Sevilla'nın Atlético Madrid'i 2-1'lik zorlu bir skorla mağlup etmesinin ardından gerçekleşti.

Andalusia ekibi bu galibiyetle, bu haftanın ardından küme düşme potasından çıkmayı başardı.

El Desmarque sitesine göre Ramos, sosyal medya hesabından maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz teknik direktör Luis García Plaza'nın kutlama fotoğrafını paylaşarak, "Hadi Sevilla... Lanet olsun... +3 puan" yazısını ekledi.

Kutlama, Ramos'un kariyerine başladığı ve daha önce tekrar döndüğü kulüp olan Sevilla ile olan yakın bağı nedeniyle özel bir anlam kazandı.

Ayrıca 40 yaşındaki oyuncu, kulübün olası satın alma sürecinin en öne çıkan ismi olarak görülüyor. Kulüp sahipleri ile potansiyel alıcılar arasında yapılacak belirleyici toplantı öncesinde "detaylı inceleme" aşaması kısa süre önce sona erdi.

Stadyumdaki kutlama fotoğrafları, maçın ne kadar gergin geçtiğini gösteriyor. Sevilla, zorlu sonuçlar serisinin ardından güvenini geri kazanmak ve nefes almak için üç puana acil ihtiyaç duyuyordu.

Ramos'un daha önce paylaşımlarında Atlético Madrid'i "alay" ettiği biliniyor. 2014 ve 2016 yıllarında Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid formasıyla bu takıma attığı ünlü golleri hatırlatıyor. Bunlardan biri de, Monterrey'de oynadığı dönemde 93 numarayı kullanarak Lizbon'daki finalde 93. dakikada attığı dramatik golü ima etmesiydi.

Ramos, geçen Aralık ayında Monterrey ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından şu anda kulüpsüz durumda ve emekli olup olmayacağı ya da sahalara geri dönüp dönmeyeceği konusunda spekülasyonlar sürüyor.