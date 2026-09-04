Real Madrid efsanesi Sergio Ramos, Barcelona'nın savunma oyuncusu Pau Cubarsi'ye büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Ramos, 19 yaşındaki Cubarsi'nin yeteneklerini övmekten çekinmedi ve genç yaşına rağmen sahada sergilediği dikkat çekici sakinlik ve istikrarın altını çizdi.

Tecrübeli Endülüslü oyuncu, Barcelona'nın savunmacısının yüksek seviyelerin dayattığı baskıyla başa çıkma yeteneğinden bahsederek olağanüstü olgunluğunu vurguladı.

Tribuna sitesi Ramos'un açıklamalarını yayımladı. Ramos şöyle konuştu: "Cubarsi çok hoşuma gitti. Onda beni en çok şaşırtan şey sahip olduğu sakinlik. Bu yaşta böyle bir özgüvenle oynamak ve bu kadar olgunlukla kararlar almak normal bir şey değil."

Genç oyuncunun kariyerinde kendisininkine benzer bir yol izleyip izlemediği sorulduğunda, İspanya Milli Takımı'nın eski kaptanı doğrudan kıyaslamalar yapmaktan kaçındı; bunun yerine oyuncunun kendine özgü gelişimine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ramos şu ifadeleri kullandı: "Cubarsi'nin yeni Sergio Ramos olmasını istemiyorum. Onun Pau Cubarsi'nin mümkün olan en iyi versiyonu olmasını istiyorum. Onda özel bir şey var ve önünde hâlâ gelişmek için muazzam bir alan bulunuyor."

İspanyol savunmasının efsanesi son olarak, genç stopere dair beklenen geleceğe ne kadar güvendiğini açıkladı ve zamanla kariyerini sağlamlaştırması için ihtiyaç duyduğu temelleri belirledi.

Ramos şunları vurguladı: "Çalışmaya devam eder, alçakgönüllülüğünü korur ve gelişme konusundaki güçlü isteğini kaybetmezse, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olmak için her şeye sahip."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İspanya'nın en iyi savunmacılarından bahsettiğimiz ve Pau Cubarsi'nin en iyiler arasında yer aldığı günün gelmesini diliyorum."

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