24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Borussia Moenchengladbach v Real Madrid: Group B - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Ramos itiraf etti: Barcelona'nın yıldızı beni şaşırtıyor, yaptıkları sıradan değil

La Liga
Real Madrid
Barcelona
P. Cubarsi
S. Ramos
İspanya

Real Madrid efsanesi Sergio Ramos, Barcelona'nın savunma oyuncusu Pau Cubarsi'ye büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Ramos, 19 yaşındaki Cubarsi'nin yeteneklerini övmekten çekinmedi ve genç yaşına rağmen sahada sergilediği dikkat çekici sakinlik ve istikrarın altını çizdi.

Tecrübeli Endülüslü oyuncu, Barcelona'nın savunmacısının yüksek seviyelerin dayattığı baskıyla başa çıkma yeteneğinden bahsederek olağanüstü olgunluğunu vurguladı.

Tribuna sitesi Ramos'un açıklamalarını yayımladı. Ramos şöyle konuştu: "Cubarsi çok hoşuma gitti. Onda beni en çok şaşırtan şey sahip olduğu sakinlik. Bu yaşta böyle bir özgüvenle oynamak ve bu kadar olgunlukla kararlar almak normal bir şey değil."

Genç oyuncunun kariyerinde kendisininkine benzer bir yol izleyip izlemediği sorulduğunda, İspanya Milli Takımı'nın eski kaptanı doğrudan kıyaslamalar yapmaktan kaçındı; bunun yerine oyuncunun kendine özgü gelişimine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Ramos şu ifadeleri kullandı: "Cubarsi'nin yeni Sergio Ramos olmasını istemiyorum. Onun Pau Cubarsi'nin mümkün olan en iyi versiyonu olmasını istiyorum. Onda özel bir şey var ve önünde hâlâ gelişmek için muazzam bir alan bulunuyor."

İspanyol savunmasının efsanesi son olarak, genç stopere dair beklenen geleceğe ne kadar güvendiğini açıkladı ve zamanla kariyerini sağlamlaştırması için ihtiyaç duyduğu temelleri belirledi.

Ramos şunları vurguladı: "Çalışmaya devam eder, alçakgönüllülüğünü korur ve gelişme konusundaki güçlü isteğini kaybetmezse, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olmak için her şeye sahip."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İspanya'nın en iyi savunmacılarından bahsettiğimiz ve Pau Cubarsi'nin en iyiler arasında yer aldığı günün gelmesini diliyorum."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin