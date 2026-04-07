Ramos ile Sevilla arasında yakında bir görüşme yapılacak... Anlaşmanın sonuçlandırılacağı tarih belirlendi

Sergio Ramos'un ana yatırımcısı olduğu Five Eleven fonunun önümüzdeki dönemde Sevilla kulübünü satın alma olasılığıyla ilgili müzakereler ilerliyor.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, taraflar müzakereleri sürdürmek üzere önümüzdeki hafta bir araya gelecek ve bazı kaynaklar bu toplantının 15 Nisan Salı günü yapılacağını belirtiyor.

Bu toplantı, Sergio Ramos ve Five Eleven fonunun geçtiğimiz Ocak ortasında bir niyet mektubu imzalamasının ardından geliyor. O zamandan beri gerekli denetimler yapıldı ve Mart sonunda tamamlandı.

Bu süre zarfında kulübün mali verileri analiz edildi ve kulübün satın alma işleminin tamamlanması için süre Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı; ancak Mayıs ayı sonundaki ilk son tarih, anlaşmanın tamamlanıp tamamlanmayacağının belirlenmesinde kullanılacak.

İspanya La Liga Efsaneleri Müzesi'ndeki katılımı nedeniyle geniş deneyime sahip olan bu fonun ilk hedefi, Sevilla'nın mevcut borçlarını da içeren yaklaşık 400 milyon avroyu devralmaktı.

Fon, Endülüs kulübünün yaklaşık %65'ini satın almayı planlıyor; ancak Sevilla'nın mevcut sportif performansı bu konuda belirleyici bir faktör olacak.

Geçen Pazar Real Oviedo'ya yenilen Sevilla, şu anda La Liga sıralamasında 31 puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesinde bulunan ilk takım olan Elche'den sadece 2 puan geride.

Bu nedenle tarih Mayıs sonu olarak belirlendi, çünkü o zamana kadar Sevilla'nın nihai sıralaması netleşecek.

Ramos, kariyerinin başında Sevilla'da oynamış, ardından Real Madrid'de efsanevi yıllar geçirmiş ve 2023-2024 sezonunda bu Endülüs kulübüne geri dönmeye karar vermişti.

