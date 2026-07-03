Ramos, Hırvatistan’ı mağlup ettikten sonra Ronaldo’nun “kehanetini” açıkladı

Forvet Gonzalo Ramos, Portekiz milli takımının Hırvatistan’ı mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesinde belirleyici bir rol oynadı.

Ramos, 62. dakikada oyuna yedek olarak girdi ve uzatma süresinin 4. dakikasında (90+4) galibiyeti getiren golü attı.

Apola gazetesi, Ramos'un Sport TV'ye verdiği demeçleri yayınladı. Ramos, "Zor bir maçtı. Skor olarak gerideyken başladık ve sonunda umutsuzluk ve zorlukların ortasında galibiyeti elde ettik" dedi.

Ramos, “En önemlisi, turu geçtik ve takımımızın gücünü gösterdik. Bu maç artık geride kaldı, şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız” diye ekledi.

"Gol neredeyse içgüdüsel bir tepkiyle geldi. Bu tür anlarda genellikle öne çıktığımı biliyorum. Genellikle gol atar ve maçları belirlerim" diye devam etti.

“Bir kez daha, burada yardımcı olmak ve fark yaratmak için bulunduğumu kanıtladım. Daha zor günler de oluyor, ancak maç günü tamamen farklı bir şey. Daha fazla ya da daha az dakika oynamamdan daha önemli şeyler var” dedi.

"Eğer her zamanki enerjim olmasaydı, takıma yardımcı olamazdım. Bugün bunu başardım ve buna değdi" diye vurguladı. Cristiano Ronaldo bana önceden önemli bir rol oynayacağımı ve takıma yardımcı olacağımı söylemişti. Soyunma odasında takım arkadaşlarıma da endişelenmemelerini, sahaya çıkarsam gol atacağımı söyledim. Söylediklerimi yerine getirdim.”

Yaklaşan İspanya maçı hakkında ise, “Güçlü bir milli takım. Ancak biz dünya şampiyonu olmak istiyoruz ve bu turnuvada ilerlemek isteyen her takımın en iyi takımlarla karşılaşması gerekir. Büyük bir maç olacak” dedi.

Ayrıca Diogo Jota hakkında da konuşan Ramos, “Her gün ondan bahsediyoruz. Bize güç veriyor ve bugünkü galibiyet gerçekten çok özeldi” dedi.

“Opta” ağı, Ramos’un Dünya Kupası’nda her 37 dakikada bir gol attığını veya asist yaptığını, yani gol katkısı ortalamasının 37 dakikada bir olduğunu belirtti. Bu, turnuva tarihinde 5 veya daha fazla gol katkısı yapan Portekizli oyuncular arasında en iyi ortalamadır.