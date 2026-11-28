Palmeiras, cumartesi günü Montevideo'daki Estadio Centenario'da oynanan Copa Libertadores finalinde Ramon Sosa'nın ikinci yarıdaki vole golüyle Estudiantes'i 1-0 yenerek dördüncü kez Güney Amerika şampiyonu oldu. Bu zafer, Abel Ferreira'ya Brezilya ekibiyle üçüncü Libertadores şampiyonluğunu getirirken 58 yıllık bir hesabı da kapattı.

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Gergin finalin düğümünü Sosa çözdü

Maçın belirleyici anı, ikinci yarının başlamasından yedi dakika sonra geldi. Marlon Freitas, devre arasında oyuna giren Arthur'u solda buldu. Arthur'un ortasını Jhon Arias kafayla Sosa'ya aktardı. Ceza sahasının ortasında topa sol ayağıyla vole vuran Sosa, Fernando Muslera'yı geçerek topu sol alt köşeye gönderdi.

Bu gol, ilk yarıda Palmeiras'in en etkili hücum silahı olan Paraguaylı kanat oyuncusunun performansına yakışan bir karşılıktı. Muslera, 38. dakikada Sosa'nın kafa vuruşunu kurtardı; devre arasından hemen önce Lucas Evangelista'nın yakın mesafeden şutuna da geçit vermedi. Murilo'nun ilk yarının uzatma dakikalarının son bölümündeki kafa vuruşunu da kurtardı. Palmeiras, devre arasından kısa süre önce Evangelista'nın ortasının Marcos Rojo'ya çarpıp direğe vurduğu pozisyonda gole en çok yaklaştı.

Estudiantes bastırdı, Carlos Miguel geçit vermedi

Estudiantes, rakibinden daha fazla şut çekerek karşılık verdi ancak nadiren net bir fırsat buldu. Guido Carrillo, ilk 10 dakika içinde bir kornerde kafayla topu az farkla üstten dışarı gönderdi. Sosa'nın golünden kısa süre sonra ise akrobatik bir vuruşla Carlos Miguel'i zorlu bir kurtarışa zorladı.

Palmeiras kalecisi ikinci yarıda iki kez tedavi gördü ancak Arjantin ekibine gol izni vermedi. Carlos Miguel, 74. dakikada Edwuin Cetre'nin kafa vuruşunda ve uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında yine Cetre'nin kafayla gönderdiği topta gole engel oldu. Santiago Nunez, 77. dakikada bir duran topta kafayla topu dışarı gönderdi. Tomas Palacios'un 84. dakikadaki şutu ise direğin az farkla yanından geçti. Ardından gelen sekiz dakikalık uzatma süresinde Estudiantes son bir kez daha baskı kurdu.

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Montevideo'da sert bir gece

Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela, beşi Estudiantes oyuncularına olmak üzere futbolculara dokuz sarı kart gösterdi. Uzatma dakikalarında Ferreira'ya da sarı kart verdi. Maçın sertliği, Alexander Medina'nın ekibine iki savunmacıya mal oldu: Eros Mancuso ve Leandro Gonzalez Pirez, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Maçta kırmızı kart çıkmadı. Son 15 dakikada Mauricio, Vitor Roque ve Andreas Pereira'nın oyuna girmesinin ardından Palmeiras, kalan bölümü tehlike yaşamadan tamamladı.

58 yıllık rövanş

Finalin tarihi bir anlamı da vardı. Estudiantes, 1968'de aynı statta Palmeiras'i yenerek Libertadores'u kazanmıştı. O maçta gol atanlar arasında, Estudiantes'in mevcut başkanı Juan Sebastian Veron'un babası Juan Ramon Veron da vardı. Bu kez Uruguay'ın başkentinde sevinen taraf Brezilya ekibi oldu.

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Galibiyet, Palmeiras'in Flamengo'ya kaybettiği geçen yılki finalin acısını da hafifletti. Kulüp, 1999, 2020 ve 2021'in ardından dördüncü Libertadores şampiyonluğuna ulaşarak Brezilya kulüpleri arasında Flamengo'nun rekorunu yakaladı. Beşinci şampiyonluğunu ve 2009'dan bu yana ilk zaferini hedefleyen Estudiantes ise beklemeye devam edecek.

Bu sonuçla Brezilya, turnuvanın tüm zamanlardaki şampiyonluk sayısında 26'ya 25'lik üstünlükle Arjantin'in önüne geçti ve Brezilya kulüplerinin 2019'dan bu yana süren şampiyonluk serisi devam etti.