"Rambo'nun durumu berbat görünüyor" diyen HSV Teknik Direktörü Merlin Polzin, Remberg'le ilgili değerlendirmesi sorulduktan sonra Sky mikrofonuna mezar sesiyle konuştu. Görünen o ki 26 yaşındaki orta saha oyuncusu cumartesi öğleden sonra çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

Bunun tam olarak ne durumda olduğu ve savunma yönü güçlü orta saha oyuncusunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı, ancak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Ancak en kötü senaryoda Remberg'in sezonu, henüz sadece beş maç haftası geride kalmışken sona ermiş olabilir.

HSV'nin Sinsheim deplasmanında 34. dakikada, orta sahadaki zararsız bir ikili mücadelenin ardından Remberg kulübesine doğru işaret ederek oyundan çıkması gerektiğini belirtti. Eski Kiel oyuncusu bir kez daha ayağa kalktı, ancak birkaç dakika sonra devam edemedi. Miro Muheim, Remberg'in yerine oyuna girdi (41).

Nicolai Remberg'in oyundan çıkmasının ardından neler yaşandı?

Hamburg kaptanı oyundan çıktığında takımı, Yussuf Poulsen'in golü sayesinde 1-0 öndeydi. Ancak Hoffenheim, HSV savunmasının lideri Sebastian Bornauw'un kendi kalesine attığı gol (45+6) ve yeni milli oyuncu Bambase Conte'nin golüyle (53) maçı çevirdi. Bernardo'nun gördüğü sarı-kırmızı kartın ardından HSV sayısal üstünlükle geri döndü. Terem Moffi eşitliği sağladı (83), Remberg'in yerine giren Muheim ise uzatma dakikalarında konuk ekibe 3-2'lik galibiyeti getirdi (90+4).

Remberg, 2025'te Holstein Kiel'den HSV'ye geldi ve Rothosen'deki ilk sezonunda vazgeçilmez bir kilit oyuncu oldu. Sinsheim'daki sakatlığına kadar Bundesliga'da mümkün olan 40 maçın 37'sinde 90 dakika sahada kaldı. İki kez sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.