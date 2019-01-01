Ramadani Fejsa, Kolarov ve Konoplyanka'yı Fenerbahçe'ye getiriyor

Fenerbahçe gündemindeki Feysa, Kolaraov ve Konoplyanka'yı Ramadani'nin menajerliğinde alırken Eljif de Napoli'ye gidiyor.

’de transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Şimdiye kadar Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu, Bayındır, Max Kruse ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, 3 yabancıyı daha kadrosuna her an transfer edebilir.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'de gündem Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa ve Yevhen Konoplyanka... Bu 3 futbolcunun da menajerliğini yapan Fali Ramadani, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmişti.

Ramadani, Ali Koç ve Damien Comolli ile görüşerek, son pürüzleri giderdi. Ünlü menacer ayrıca Eljif Elmas’ı temsil ediyor. Ramadani, genç yıldızla birlikte ’ye geçerek bu transferi de bitirecek. İşte gelmesi beklenen 3 oyuncudaki son gelişmeler...

Ramadani ikna etti

Yevhen Konoplyanka, ’dan teklif beklediği için Fenerbahçe’nin teklifini askıya almıştı.

Ancak Fali Ramadani, oyuncusu ile görüşerek Sarı-Lacivertliler’e ‘evet’ demesi konusunda ikna etti.

Ünlü menacer, yönetimle yaptığı görüşmede bu bilgiyi paylaştı ve Fenerbahçe’nin istediği zaman bu transferi bitirebileceği müjdesini verdi.

Artık gözler Sarı-Lacivertliler’de olacak.

çark etti

İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile Kolarov anlaşmasına rağmen işi yokuşa sürüyordu. Ancak Sırp futbolcunun Sarı- Lacivertliler’e gelme konusundaki inadı, Roma’nın inadını kırdı.

Sarı-Kırmızılılar, sol beke Spinazzola’yı aldıktan sonra Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro’luk teklifini kabul etti.

Ramadani, Ali Koç ile yaptığı son görüşmenin ardından İtalya’ya gittiğinde bu transferi sonlandıracak.

Fejsa haber bekliyor

Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ilk isimdi. Ancak transfer resmiyete dökülmedi.

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Bunun nedeni, yönetimin daha iyi bir oyuncu bulmak için arayışta olmasıydı. Ramadani, Fejsa’nın daha fazla beklemek istemediğini Sarı- Lacivertliler’e iletti.

Alternatif isimlerden Khedira’nın sakatlık geçmişi, Luiz Gustavo’nun ise yüksek maliyeti nedeniyle son tercih Fejsa olacak gibi görünüyor.