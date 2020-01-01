Ralph Krueger: "Jürgen Klopp, spor dünyasının en iyilerinden birisi"

Southampton kulübünün eski başkanı Ralph Krueger'e göre Jürgen Klopp spor tarihinin en iyi menajerleri arasında yer alıyor.

'ın eski başkanı Ralph Krueger, Teknik Direktörü Jürgen Klopp hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Krueger, Alman Teknik Direktörünü spor dünyasının en iyi isimlerinden biri olararak gösteriyor.

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"Tutkusu ve dürüstlüğüyle harika bir lider"

Ralph Krueger, Goal ve SPOX'a şu şekilde konuştu: "Klopp hakkında konuştuğumuzda onun başarılarından bahsetmek gerekiyor. O, bir kaç yıl öncesine kadar UEFA 'nde mücadele eden Liverpool'u dünya futbolunda zirveye taşıdı. İnsanlar bunu unutmamalı çünkü Liverpool'un başarıları bir anda meydana gelmedi. Onun dürüst yapısını çok takdir ediyorum. Oyuncularını baskıyla kontrol etmektense, onlara dürüstçe ve tutkuyla yaklaşıyor. Bu onu harika bir lider yapıyor. Bununla beraber kişisel gelişimine her zaman devam ediyor. Bana göre o tüm sporlar arasında en iyi teknik adamlardan biri."

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Jürgen Klopp, 7 sene çalıştırdığı 'da iki Ligi Şampiyonluğu yaşamış ve Şampiyonlar Ligi Finaline çıkmayı başarmıştı.

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2015 yılından beri Liverpool'u çalıştıran başarılı teknik adam, bu süreç boyunca 1 Premier Lig Şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazandı. 2019-20 sezonunda Premier Lig Şampiyonluğuna uzanan Liverpool, 30 yıl aradan sonra bu başarıyı gerçekleştirmişti.