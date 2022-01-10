Ralf Rangnick'ten Manchester United oyuncularına uyarı: Pres yapmayan kadroya giremez

Sezon sonuna kadar Manchester United'ın başına geçen Ralf Rangnick, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen prese dayalı futbolu takıma aşılamaya çalışıyor.

Almanya'da 'gegenpressing'in' mucidi olarak görülen Rangnick, Klopp'un Liverpool'da başarıyla uyguladığı sistemi yeni takımında henüz oturtabilmiş değil.

Manchester United, Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maç olan Crystal Palace mücadelesinde ümit veren bir oyun sergilese de, son dönemde oyuncularda görülen isteksizlik endişe yaratıyor.

Ne söyledi?

63 yaşındaki teknik adam, FA Cup'ta Aston Villa ile oynayacakları maç öncesinde oyuncuların isteklerini yerine getirmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

"Bu seviyede rekabetçi olabilmemiz için tek yol bu."

"Sadece üst düzey takımlar değil, hangi maçı izlerseniz izleyin, her takımın yüksek enerjiyle, koşarak, yoğun ve fiziksel bir oyun oynadığını görebilirsiniz."

"Biz de burada aynısını yapmaya, bu tarz bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

"Crystal Palace maçından sonra söylemiştim, o maçın ilk yarısında bunların birçoğunu yapmayı başarmıştık."

"Oyuncuları bu yönde geliştirmeye ve her maç için istediklerimizi yapabilecek oyuncuları belirlemeye çalışıyoruz."

Sert uyarı

Times'ın haberine göre Carrington'daki kulüp tesislerinde tüm oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştiren Rangnick, her oyuncuya sahada ondan neler beklediğini anlattı.

Pres konusunda katı bir tavır takınan Rangnick, istediği tarza uyum sağlamamakta direnen oyuncuları kadroya almayacağı uyarısında bulundu.

United'da yeterince pres yapmadığı için eleştirilen isimlerin başında takımın yıldızı Cristiano Ronaldo geliyor. Kırmızı Şeytanlar'da 90 dakika başına en çok pres yapan isim ortalama 17.8 ile Bruno Fernandes.

İkinci sıradaki Jadon Sancho'yu (16.2), Marcus Rashford (14.5) takip ediyor. Cristiano Ronaldo ise 6.5 ile pres istatistiğinde hücum bölgesindeki takım arkadaşlarının yarısına bile ulaşamadı.

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